«Люди в худи» или как семейный бизнес развивают в Приморье

Posted 1 октября, 01:13
Published 1 октября, 01:13
Modified 1 октября, 01:15
Updated 1 октября, 01:15
Приморский бренд «Люди в худи» в регионе стал довольно известным — семейную одежду, которую производят предприниматели — супруги Ольга и Евгений Евтушенко, покупают многие приморцы.
«Многое в развитии бренда идет от мнения и пожеланий клиентов. Так расширяется ассортимент, изменяется цветовая гамма и создаются новые коллекции. У компании более 10 тысяч лояльных клиентов, собрать за три года такую базу помог и уровень сервиса», — говорят предприниматели.
На рынке края продукция бренда уже три года, и при поддержке региональных властей «Люди в худи» смогли значительно вырасти, увеличив выручку на 300 процентов. Как рассказали в региональном центре «Мой бизнес», микрозайм, полученный в Фонде развития Приморья, помог семье Евтушенко открыть большой магазин во Владивостоке. И сейчас в планах — представить приморский бренд одежды в Хабаровске и на Сахалине, а также создать своего маскота и внедрить геймификацию, чтобы улучшить сервис и наполнить шоппинг яркими, незабываемыми эмоциями.
В 2022 году компания стала резидентом «Модного альянса креативных индустрий» и сегодня является активным его участником. Так, для реализации своих идей бренд подал заявку на конкурс «Продвижение и продажи», который проводит «Модный альянс креативных индустрий Приморья», и намерен выиграть 2 миллиона рублей.
Бренд получил грант от краевого минэкономразвития, благодаря которому увеличили цветовую палитру и количество отшиваемой продукции по основной группе товара. Также бренд работает и с бизнесом: принимает заказы на создание одежды для спортсменов, организаций и предприятий края, мерч для мероприятий.
Надо отметить, что поддержка семейного бизнеса — это тренд регионального правительства, который был подхвачен вслед за Торгово-промышленной палатой России. Так, в прошлом году в Приморье, на базе Торгово-промышленной палаты (ТПП) Приморья был открыт Центр семейного бизнеса.
Как рассказали в министерстве экономического развития Приморья, Торгово-промышленная палата России с 2019 года ведет работу по продвижению и развитию семейного предпринимательства: именно устойчивый семейный бизнес качественно решает ряд общественно важных задач государственного уровня и влияет на комплексное долгосрочное социально-экономическое развитие регионов. Семейный бизнес привлекает инвестиции и создает новые рабочие места, стимулирует молодежное предпринимательство, формирует бизнес-династии и развивает благоприятную жизненную среду на долгосрочной основе.
Одним из инструментов продвижения семейного предпринимательства на региональном уровне стал всероссийский семейный совет, выездные заседания которого проходят в различных субъектах Российской Федерации. В его состав входят наиболее активные представители семейных предприятий.
Приморье сегодня лидер среди регионов Дальнего Востока по основным показателям развития малого и среднего предпринимательства: каждый четвертый предприниматель ДФО работает в Приморском крае.
«Мы поддерживаем и продолжим поддерживать семейные инициативы, ведь такой бизнес — основа малого и среднего предпринимательства», — отметил зампред правительства края Николай Стецко.
Центр оказывает целый пакет услуг семейным компаниям региона: от консультирования и обучения до продвижения семейных брендов. Создание такого структурного подразделения стало частью реализации специального проекта ТПП России по поддержке и продвижению семейного бизнеса в субъектах страны. Центр семейного бизнеса Приморья будет заниматься нормотворческими инициативами, организацией и проведением профильных мероприятий, поддержкой семейных предприятий и другим.
Во все времена семейный бизнес был опорой российской экономики. Урал стал металлургическим регионом благодаря промышленникам Демидовым, купцы Морозовы открыли первую в Москве бесплатную библиотеку. Династии предпринимателей всегда были самой деятельной прослойкой общества и улучшали не только собственную, но и жизнь вокруг. Поэтому российские власти озаботились поддержкой этого направления бизнеса.
«У нас юридически такого понятия — семейный бизнес — нету. Вот оно отсутствует, как таковое. Естественно, раз нет понятия, нет никаких программ по развитию этого вида предпринимательства, этой сферы, нету статистики, по которой можно определять долю и направление деятельности, в каких сегментах их больше всего», — отметил Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России.
В Торгово-промышленной палате предлагают считать предприятие семейным, если в нём трудятся, минимум, два члена одной семьи. Они — основные владельцы бизнеса, и, хотя бы один занимает руководящую должность. Эксперты предварительно подсчитали, что по этим критериям четыре с половиной миллиона малых и средних компаний в России можно назвать семейными, это 74 процента всего сектора МСП. Эти компании участвуют во всех отраслях экономики, а в некоторых лидируют. Например, в частном гостиничном деле, производстве косметики и продуктов питания.
При этом только 30 процентов фамильных компаний смогли оставаться таковыми в трех поколениях, остальным не удается пережить проблемы с контрольно-надзорными органами или затяжные споры наследников. С 2019 года Торгово-промышленная палата реализует проект «Развитие семейного предпринимательства в России», который, в частности, помогает бизнесу знакомиться и перенимать опыт.
«Мы сегодня проводим ежегодный всероссийский семейный форум „Успешная семья — успешная Россия“, у нас создан Всероссийский семейный совет. В девяти регионах у нас созданы центры поддержки семейного бизнеса на базе торгово-промышленных палат. У нас в 50 регионах созданы общественные формирования, нацеленные на семейный бизнес — или комитеты или советы», — уточнил Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России.
Идет работа и на федеральном уровне, задача которой систематизировать и законодательно урегулировать проблемы, с которыми сталкивается семейный бизнес.
«Мы продвигаем активно законодательство на федеральном уровне, работаем над тем, чтобы был все-таки принят закон и на региональном уровне нам удалось добиться того, что в девяти регионах РФ уже есть и приняты региональные законы о поддержке семейного бизнеса», — добавил Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России
Так, ТПП предлагает закрепить в законе понятие семейного предприятия и создать реестр таких компаний. Разработанный законопроект сейчас рассматривается министерствами. Это позволит сделать меры поддержки адресными, и не только финансовые, но и помощь в получении делового образования, продвижение бренда или разработка бизнес-плана. Кроме того, обсуждается возможность введения специального налогового режима для фамильных предприятий. Благодаря всему этому количество таких компаний в Росси будет расти.
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