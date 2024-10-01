«Люди в худи» или как семейный бизнес развивают в Приморье

В Торгово-промышленной палате предлагают считать предприятие семейным, если в нём трудятся, минимум, два члена одной семьи. Они — основные владельцы бизнеса, и, хотя бы один занимает руководящую должность. Эксперты предварительно подсчитали, что по этим критериям четыре с половиной миллиона малых и средних компаний в России можно назвать семейными, это 74 процента всего сектора МСП. Эти компании участвуют во всех отраслях экономики, а в некоторых лидируют. Например, в частном гостиничном деле, производстве косметики и продуктов питания.