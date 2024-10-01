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Posted 1 октября, 06:03

Published 1 октября, 06:03

Modified 1 октября, 06:05

Updated 1 октября, 06:05

Труп мужчины со следами насильственной смерти нашли в Приморье

Мужчину убили в одной из квартир Владивостока

1 октября 2024, 06:03
Фото: Изображение Midjourney

Труп мужчины со следами насильственной смерти нашли в Приморье

Сюжет
Уголовное дело
Горожанина лишили жизни в одном из многоквартирных домов Владивостока. Специалистам предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

В дальневосточной столице найден мужчина с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба следственного комитета Приморья. В квартире на Бородинской обнаружили тело 41-летнего горожанина с признаками насильственной смерти.

Региональный СКР возбудил уголовное дело: убийство. Также следователи осмотрели место инцидента.

«Изъяты предметы, имеющие значение для установления обстоятельств произошедшего и личности подозреваемого», — отметили в telegram-канале следкома.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что житель Уссурийска убил соседей за громкую музыку.

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#Новости#Владивосток#Уголовное дело#Убийство#Приморский край#Происшествия
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