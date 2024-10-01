Мужчину убили в одной из квартир Владивостока

Posted 1 октября, 06:03
Published 1 октября, 06:03
Modified 1 октября, 06:05
Updated 1 октября, 06:05
В дальневосточной столице найден мужчина с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба следственного комитета Приморья. В квартире на Бородинской обнаружили тело 41-летнего горожанина с признаками насильственной смерти.
Региональный СКР возбудил уголовное дело: убийство. Также следователи осмотрели место инцидента.
«Изъяты предметы, имеющие значение для установления обстоятельств произошедшего и личности подозреваемого», — отметили в telegram-канале следкома.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что житель Уссурийска убил соседей за громкую музыку.
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