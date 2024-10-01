На волне: Владивосток собрал на форум активную молодежь со всей России

Posted 1 октября, 09:17
Published 1 октября, 09:17
Modified 1 октября, 09:19
Updated 1 октября, 09:19
В Молодежной столице прошел форум «На волне», где собрались 280 активных и предприимчивых людей в возрасте от 16 до 35 лет. Это предприниматели, создатели локальных брендов, специалисты в области образования и игрофикации, представители общественных организаций и молодёжных центров. Главная миссия — «Родной край — источник вдохновения для реализации проектов!». Задача — разработать сувенирную продукцию и настольные игры, в которых будут отображены история и культура разных уголков России.
Открывая форум министр культуры Приморья Елена Бронникова рассказала о том, какие возможности дает проект.
«Благодаря форуму у молодёжи появилась возможность поделиться опытом. Участники смогут разработать проект, защитить его в грантовом конкурсе Росмолодёжи и получить поддержку размером до 500 тысяч рублей на реализацию своей инициативы. Подобные конкурсы пользуются большой популярностью. Ребята, которые уже получали гранты от Росмолодёжи, с каждым годом стараются улучшить и масштабировать свои идеи и инициативы, что не может не радовать, ведь эти проекты полезны и значимы не только для авторов, но и для региона и всей страны в целом», — сказала Елена Бронникова.
Ректор Дальневосточного федерального университета, на базе которого и проходил форум, Борис Коробец, подчеркнул, что сегодня в России особое внимание уделяется поддержке проектов, направленных на развитие Дальнего Востока.
«Наш президент Владимир Владимирович Путин объявил развитие Дальнего Востока приоритетом на весь XXI век, благодаря чему восток России сегодня приобретает совершенно новое значение. Наша с вами общая задача — сделать огромную и самую перспективную территорию России еще более привлекательной, создать все условия для развития и успешной самореализации молодых людей. Но для запуска и реализации проектов в областях социального, научного и цифрового развития сейчас как никогда нужна талантливая и целеустремленная молодежь. Уверен, что вы являетесь именно такими лидерами изменений, а ваши инициативы и проекты получат самую высокую оценку и поддержку. Мы со своей стороны всегда готовы оказать помощь и поддержать лучшие проекты, направленные на развитие Дальнего Востока и международных отношений России. Творите, создавайте и будьте „На волне“!», — прокомментировал он.
Форум состоял из трех образовательно-практических треков, в рамках которых участники могли прокачать свои навыки, показать достижения и узнать, куда двигаться дальше, развивая свои проекты. Секция «На волне создавая» — это программа для предпринимателей и творцов. В треке «На волне играя» участники учились создавать настольные игры. А в программе «На родной волне» приняли участие исследователи и представители патриотических общественных организаций, которым интересна история родного края.
В результате исследовательской работы участники разработали паспорта российских регионов, отражающие географические особенности, традиции, знаковые события и ценности местных сообществ. Продемонстрировали сделанные своими руками сувениры и настольные игры. Проект-победить получит от Росмолодежи до 500 тысяч рублей на свою реализацию.
«Приморцы представят настольные игры и проекты резидентов молодежного креативного пространства о родном крае. Форум Росмолодёжи „На волне“ — место для развития молодых людей в России», — рассказал исполняющий обязанности руководителя Агентства по делам молодежи Приморского края Владимир Сохненко.
На форуме работал центр прототипирования с оборудованием для 3D-печати, которое позволяет прямо на площадке создать практическое воплощение своей идеи и подготовиться к презентации своей инициативы. Кроме того, здесь были представлены настольные игры о Приморском крае и проекты резидентов молодежного креативного пространства во Владивостоке.
Гостей из других регионов России познакомили и с деятельностью добровольческих организаций Приморского края. Участники смогли отправить слова поддержки жителям Курской области, изготовив «браслеты выживания» от регионального штаба Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.
Сотрудники краевой станции переливания крови рассказали участникам форума о возможности стать донором и попасть в федеральный реестр, а Союз благотворительных и социальных организаций «Во имя добра» провел лекции об осознанном потреблении, «медленной моде» и защите экологии.
Еще одна полезна площадка — Центра по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом, где любой желающий смог бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ и получить ответы на вопросы, связанные с профилактикой этого заболевания.
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