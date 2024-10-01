На волне: Владивосток собрал на форум активную молодежь со всей России

«Наш президент Владимир Владимирович Путин объявил развитие Дальнего Востока приоритетом на весь XXI век, благодаря чему восток России сегодня приобретает совершенно новое значение. Наша с вами общая задача — сделать огромную и самую перспективную территорию России еще более привлекательной, создать все условия для развития и успешной самореализации молодых людей. Но для запуска и реализации проектов в областях социального, научного и цифрового развития сейчас как никогда нужна талантливая и целеустремленная молодежь. Уверен, что вы являетесь именно такими лидерами изменений, а ваши инициативы и проекты получат самую высокую оценку и поддержку. Мы со своей стороны всегда готовы оказать помощь и поддержать лучшие проекты, направленные на развитие Дальнего Востока и международных отношений России. Творите, создавайте и будьте „На волне“!», — прокомментировал он.