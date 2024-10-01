Пожар вспыхнул на пароходе в Приморском крае — видео

Posted 1 октября 2024, 06:30
Published 1 октября 2024, 06:30
Modified 1 октября 2024, 07:09
Updated 1 октября 2024, 07:09
В новых медиа рассказали о том, что в Ливадии загорелся пароход. По данным очевидцев, пожар случился напротив ремонтно-судостроительного завода.
Обстоятельства произошедшего пока неизвестны. О пострадавших тоже не сообщается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что экипаж военного корабля спас sup-серферов во Владивостоке. Компанию друзей начало уносить в открытое море, но на помощь прибыло судно. Спасители не только помогли приморцам, но и напоили их чаем и вызвали сотрудников МЧС.