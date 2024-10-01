Пожар вспыхнул на пароходе в Приморском крае — видео

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что экипаж военного корабля спас sup-серферов во Владивостоке. Компанию друзей начало уносить в открытое море, но на помощь прибыло судно. Спасители не только помогли приморцам, но и напоили их чаем и вызвали сотрудников МЧС.