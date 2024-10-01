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Posted 1 октября, 06:30

Published 1 октября, 06:30

Modified 1 октября, 07:09

Updated 1 октября, 07:09

Судно загорелось в Ливадии Приморского края

Пожар вспыхнул на пароходе в Приморском крае — видео

1 октября 2024, 06:30
Фото: vostokmedia.com

Судно загорелось в Ливадии Приморского края

Сюжет
Пожар
Пожар начался на пароходе в Приморском крае. Пламя охватило одно плавсредство, но рядом стоят и другие суда. Детали инцидента пока не известны, но очевидцы поделились кадрами с места событий.

В новых медиа рассказали о том, что в Ливадии загорелся пароход. По данным очевидцев, пожар случился напротив ремонтно-судостроительного завода.

Обстоятельства произошедшего пока неизвестны. О пострадавших тоже не сообщается.

Видео: nhkoff.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что экипаж военного корабля спас sup-серферов во Владивостоке. Компанию друзей начало уносить в открытое море, но на помощь прибыло судно. Спасители не только помогли приморцам, но и напоили их чаем и вызвали сотрудников МЧС.

Благородие и профессионализм: экипаж военного корабля спас sup-серферов в Приморье
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