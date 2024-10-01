«Перебитый паровозик»: подробности жуткой аварии в пригороде Владивостока — видео

Posted 1 октября, 05:06
Published 1 октября, 05:06
Modified 1 октября, 05:09
Updated 1 октября, 05:09
В пригороде дальневосточной столицы случилось дорожное происшествие, в результате которого серьезно пострадал микроавтобус. В новых медиа появились подробности аварии, — выяснилось, что всего пострадало несколько легковушек.
Автовоз влетел в микроавтобус, собрав солидный «паровозик» из четырех машин. Не исключено, что транспорт был припаркован на крайней полосе.
Массовая авария собрала жуткую пробку со стороны Артема в сторону Владивостока.
Приморцы негодуют от произошедшей ситуации.
«Всем „паркунам“ урок»;
«Сейчас активируются все ненавистники фур»;
«Ну так каждый день они в авариях фигурируют потому что»;
«Жалко машины конечно».
Ранее «Восток-Медиа» писало о массовой аварии на проспекте 100-летия Владивостока. Парень без прав спровоцировал столкновение, в котором пострадала его 15-летняя пассажирка.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))