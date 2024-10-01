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Posted 1 октября, 05:06

Published 1 октября, 05:06

Modified 1 октября, 05:09

Updated 1 октября, 05:09

«Перебитый паровозик»: подробности жуткой аварии в пригороде Владивостока — видео

«Перебитый паровозик»: подробности жуткой аварии в пригороде Владивостока — видео

1 октября 2024, 05:06
Фото: 1MI
Сюжет
Пробка
Появились подробности жуткой аварии, в результате которой раскромсало микроавтобус во Владивостоке. Оказалось, железных «жертв» было больше.

В пригороде дальневосточной столицы случилось дорожное происшествие, в результате которого серьезно пострадал микроавтобус. В новых медиа появились подробности аварии, — выяснилось, что всего пострадало несколько легковушек.

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Автовоз влетел в микроавтобус, собрав солидный «паровозик» из четырех машин. Не исключено, что транспорт был припаркован на крайней полосе.

Массовая авария собрала жуткую пробку со стороны Артема в сторону Владивостока.

Видео: dpsvlc.

Приморцы негодуют от произошедшей ситуации.

«Всем „паркунам“ урок»;
«Сейчас активируются все ненавистники фур»;
«Ну так каждый день они в авариях фигурируют потому что»;
«Жалко машины конечно».

Ранее «Восток-Медиа» писало о массовой аварии на проспекте 100-летия Владивостока. Парень без прав спровоцировал столкновение, в котором пострадала его 15-летняя пассажирка.

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