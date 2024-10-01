Полосатое шествие в День тигра состоялось во Владивостоке — фото

Posted 30 сентября, 22:23
Published 30 сентября, 22:23
Modified 30 сентября, 22:23
Updated 30 сентября, 22:23
Жители Владивостока в этому году отмечали праздник, посвященный сохранению популяции амурского тигра, уже в 25 раз. Знаменитое «полосатое» шествие же прошло впервые за последние 6 лет. В минувшее воскресенье к нему, по подсчетам организаторов, присоединилось около 2,5 тысяч человек.
В общей сложности 63 колонны прошли по набережной Цесаревича. Каждая из них представляла определенную школу, вуз, объединение активистов, или некоммерческую организацию Владивостока или Приморья. Тем, кто лучше подготовил костюмы и громче прокричал символический «тигриный» девиз, вручили денежные призы.
С 25-м Днем тигра жителей Молодежной столицы России-2024 поздравил глава города Константин Шестаков. Он отметил, что важную часть самого оранжевого и полосатого мероприятия составляет время, проведенное родителями вместе со своими детьми:
«Я бы хотел, чтобы этот праздник был про наше время с семьей. Чтобы все „тигры“ от мала до велика, которые вместе шили костюмы и разукрашивали поделки, которые вместе так громко рычат — вместе гуляли по нашим главным улицам. Таких семейных праздников должно больше!», — обратился к гостям Дня тигра мэр Владивостока.
На открытых пространствах набережной в День тигра работали тематические площадки. Здесь дети и взрослые смогли смастерить поделки, поучаствовать в конкурсах, приобрести сувениры, отправить открытки родным и нарисовать аквагрим. Еще одной точкой притяжения гостей праздника стала сцена: свои номера «тиграм» представляли творческие коллективы Молодежной столицы.
Прочувствовать атмосферу праздника с большой историей смогли не только коренные жители Владивостока, но и те, кто приехал сюда недавно:
«Я родом не с Дальнего Востока, а сюда приехала учиться. Это мой первый День тигра — и точно не последний! Конечно, я слышала о „хозяевах тайги“ я слышала, но даже не представляла, насколько здесь их любят. Сегодня я пришла сюда и поняла — в следующий раз я буду идти в составе колонны в оранжевом костюме!» — поделилась с корреспондентом издания одна из гостей праздника.
Вечером на сцене выступили хедлайнеры праздника — Олег Митяева и группа «Моя Мишель». Завершился 25-й День тигра ярким салютом.
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