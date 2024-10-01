Полосатое шествие в День тигра состоялось во Владивостоке — фото

Жители Владивостока в этому году отмечали праздник, посвященный сохранению популяции амурского тигра, уже в 25 раз. Знаменитое «полосатое» шествие же прошло впервые за последние 6 лет. В минувшее воскресенье к нему, по подсчетам организаторов, присоединилось около 2,5 тысяч человек.