Повышение пенсий, зарплат и ужесточение льгот — что изменится с 1 октября в России?

С 1 октября изменения коснутся и налогового законодательства. Услуги по проведению техосмотра транспорта больше не будут освобождаться от НДС, так же как и услуги управляющих компаний, ЖСК и ТСЖ, связанные с обращением с твердыми коммунальными отходами. Новая налоговая ставка будет изменяться по сложной формуле, что потребует тщательного учета со стороны бизнеса.