Повышение пенсий, зарплат и ужесточение льгот — что изменится с 1 октября в России?

Posted 1 октября, 05:33
Published 1 октября, 05:33
Modified 1 октября, 05:33
Updated 1 октября, 05:33
С 1 октября военные пенсионеры Приморья будут получать увеличенные пенсии. В рамках индексации выплаты вырастут на 5,1 процента, что приведет к усреднённой пенсии в размере около 41 600 рублей. Стоит отметить, что размер военной пенсии зависит от нескольких факторов, включая продолжительность службы и оклады по должности и званию. Важное изменение коснётся также понижающего коэффициента, который достигнет 89,83 процента.
В этот же день будет повышена зарплата сотрудников федеральных учреждений, государственных органов и гражданского персонала воинских частей на 5,1 процента. Также увеличатся доходы преподавателей юридических дисциплин, научных сотрудников и адвокатов, принимающих участие в уголовных делах по назначению.
С 1 октября изменения коснутся и налогового законодательства. Услуги по проведению техосмотра транспорта больше не будут освобождаться от НДС, так же как и услуги управляющих компаний, ЖСК и ТСЖ, связанные с обращением с твердыми коммунальными отходами. Новая налоговая ставка будет изменяться по сложной формуле, что потребует тщательного учета со стороны бизнеса.
С начала октября дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей смогут подать заявления на получение жилья через портал госуслуг. Теперь подать заявление на выплату на покупку жилья или на погашение ипотечного кредита станет проще. Эти меры направлены на улучшение жилищных условий социально уязвимых категорий граждан.
Ускорится процесс блокировки «зеркал» пиратских сайтов. Роскомнадзор теперь сможет самостоятельно признавать определенные онлайн-ресурсы «зеркалами» заблокированных сайтов и требовать их блокировку у провайдеров и поисковиков. Это упростит и ускорит процесс удаления нелегального контента из Интернета.
Заметные изменения ожидают и автовладельцев. Утилизационный сбор на колесные транспортные средства и прицепы к ним увеличится. Это нововведение коснется юридических лиц, ввозящих новые и б/у машины. Однако физические лица, ввозящие автомобили для личного пользования с объемом двигателя до трех литров, смогут воспользоваться льготами. До 2030 года утилизационный сбор будет индексироваться каждый год на 10-20 процентов.
С октября Единая автоматизированная информационная система страхования станет основным хранилищем данных об автостраховании и страховании жилья. Это упростит процесс взаимодействия между системами страхования и техосмотра, что сделает процесс получения информации прозрачнее и доступнее.
С 1 октября на полисах ОСАГО появится QR-код, содержащий данные для прямого доступа к сведениям о договоре на сайте оператора АИС страхования. До 1 января 2025 года страховщики все еще могут использовать старые бланки полисов. Дополнительно, в извещении о ДТП также будет предусматриваться QR-код, ведущий на сайт госуслуг.
С 21 октября полиция перестанет проводить проверки по экологии и другим вопросам, связанным с охраной окружающей среды и природопользованием. Из полномочий полиции уберут 46 составов, что позволит сосредоточиться на более целевых задачах.
С 21 октября специальная организация займется выдачей лицензий на использование произведений неизвестных авторов. Перед выдачей лицензии будет предпринята попытка найти автора. Использование таких произведений станет платным, а средства поступят на номинальный счет. Если правообладатель найдется, он получит вознаграждение.
С 1 октября вводится обязательное тестирование для приобретателей полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни. Исключение составят договоры с уплатой страховой премии от 1,4 миллиона рублей или размером выкупной суммы не менее 95% от суммы уплаченных взносов.
В некапитальных строениях коренных малочисленных народов, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни, сняты требования к санитарно-эпидемиологическому заключению в рамках дошкольного и начального образования.
С 8 октября военные могут быть арестованы на срок до 10 суток за использование планшетов и смартфонов в зоне СВО, если те не требовались для выполнения боевых задач. Также возможно дисциплинарное взыскание для мобилизованных и контрактников за грубые проступки.
С 20 октября Росгвардия займется созданием и ведением государственных информационных систем в сфере оборота оружия, охраны, детективной деятельности и контролем за безопасностью объектов ТЭК.
С 21 октября Центробанк РФ получит право продавать Государственному фонду драгоценных металлов инвестиционные и памятные монеты по отпускным ценам.
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