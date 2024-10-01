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Posted 30 сентября, 23:32

Published 30 сентября, 23:32

Modified 1 октября, 05:35

Updated 1 октября, 05:35

С жуткой непогоды начнется второй месяц осени в Приморском крае

Сдует или смоет? — октябрь начнется с сильных дождей и северных ветров в Приморье

30 сентября 2024, 23:32
Фото: 1MI

С жуткой непогоды начнется второй месяц осени в Приморском крае

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Погода
Если сентябрь подарил Приморскому краю солнечный день на прощание, то октябрь сходу ошарашит солидной порцией дождей и сильными ветрами.

Октябрь начнется с дождливой ноты в регионе, сообщает «Примгидромет». В некоторых районах ожидаются интенсивные осадки. Кое-где разовьется сильный ветер. Температурный фон составит +7 — +18 °C.

Во Владивостоке будет облачно с прояснениями и дождливо. Также прогнозируется сильный северный ветер. Воздух прогреется до +9 — +11 °C.

В Уссурийске тоже предвидится облачная и дождливая погода. Северо-западное дуновение разовьется до умеренного в течение дня. Столбики термометров покажут +7 — +9 °C.

В Находке временами будут выпадать умеренные осадки. Ветер — северо-западный умеренный. Температура воздуха составит +13 — +15 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что октябрь удивит Приморский край количеством осадков, — в этом году их ожидается меньше, чем в обычно.

Погодные аномалии октября: чем удивит второй осенний месяц в Приморье?
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