Сдует или смоет? — октябрь начнется с сильных дождей и северных ветров в Приморье

Posted 30 сентября, 23:32
Published 30 сентября, 23:32
Modified 1 октября, 05:35
Updated 1 октября, 05:35
Октябрь начнется с дождливой ноты в регионе, сообщает «Примгидромет». В некоторых районах ожидаются интенсивные осадки. Кое-где разовьется сильный ветер. Температурный фон составит +7 — +18 °C.
Во Владивостоке будет облачно с прояснениями и дождливо. Также прогнозируется сильный северный ветер. Воздух прогреется до +9 — +11 °C.
В Уссурийске тоже предвидится облачная и дождливая погода. Северо-западное дуновение разовьется до умеренного в течение дня. Столбики термометров покажут +7 — +9 °C.
В Находке временами будут выпадать умеренные осадки. Ветер — северо-западный умеренный. Температура воздуха составит +13 — +15 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что октябрь удивит Приморский край количеством осадков, — в этом году их ожидается меньше, чем в обычно.
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