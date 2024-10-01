Старший машинист котельного цеха Сергей Вяткин 16 лет работает на Тимлюйской ТЭЦ

— Конечно, все процессы у нас давно автоматизированы, в основном всё делает автоматика, и наша задача — следить за пультом, наблюдать, чтобы не было сбоев. Бывает так, что уголь плохо горит, тогда подаём больше воздуха. Бывает и так, что приходится разбивать слежавшийся уголь, тогда берёмся за лопаты. Смена в цеху небольшая. Под руководством начальника смены кроме меня находятся: аппаратчик ХВО, машинист обходчик по турбинному оборудованию, два машиниста топливоподачи, работу которых я контролирую, а также машинист на котле. С ним я дежурю в паре, и, если ему нужно отлучиться, подменяю его. Ежедневно делаю обход оборудования — словом, обычная работа, к которой давно привык, — рассказывает Сергей Иванович.

Вспоминая весь свой трудовой путь на Тимлюйской ТЭЦ, старший машинист делает вывод: сейчас стало намного лучше, чем раньше: работникам подняли зарплату, стало больше соцгарантий. В семье Вяткиных — четверо детей, за многодетность глава семьи получает ежемесячную прибавку к зарплате. Средняя дочь Катя прошлым летом отдыхала в летнем лагере — 80% стоимости путёвки опять-таки оплатила «ТГК-14». Супруга Марина работает учительницей в поселковой школе, старшая дочь Олеся в этом году окончила школу с золотой медалью и поступила в вуз, покинув родительское гнездо. Самая младшая дочка Ксения пойдёт в школу лишь на будущий год.

Напомним, что указом президента текущий год объявлен Годом семьи. «ТГК-14» всегда поддерживала семейные ценности. В компании действует Коллективный договор, в соответствии с социальными гарантиями которого каждому сотруднику предоставляются различные льготы, а семьям с детьми — особое внимание.

Более половины льгот в компании — это добровольные обязательства компании сверх требований законодательства: дополнительные оплачиваемые отпуска и выплаты при рождении/усыновлении ребенка; дополнительные оплачиваемые отпуска и подарки при поступлении ребенка в первый класс; дополнительные оплачиваемые отпуска при регистрации брака как работников, так и детей работников; выплаты матерям по беременности и родам, а также выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком.

Программа мер поддержки трудового коллектива уже сейчас включает в себя свыше двадцати социально значимых инициатив. Более пяти из них были внедрены за последние два года. Например, выплата материальной помощи к ежегодному отпуску, компенсация за тепловую энергию, компенсация платы за обучение в высшем или среднем учебном заведении, компенсация питания рабочим и оперативному персоналу и другие.