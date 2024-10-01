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Posted 1 октября, 08:47

Published 1 октября, 08:47

Modified 1 октября, 08:47

Updated 1 октября, 08:47

Таксист не выпускал девушку из машины во Владивостоке

Таксист не выпускал девушку из машины во Владивостоке — возбуждено уголовное дело

1 октября 2024, 08:47
Фото: Изображение Midjourney

Таксист не выпускал девушку из машины во Владивостоке

Сюжет
Уголовное дело
Следственные органы СКР по Приморскому краю начали расследование по факту незаконного лишения свободы девушки, которую удерживал водитель такси во время поездки из Владивостока в Артем. Возбуждено уголовное дело.

1 октября 2024 года в социальных сетях появилась информация о тревожном инциденте, произошедшем в Приморском крае. По данным пользователей, водитель такси, являющийся мигрантом, удерживал девушку в автомобиле и вел разговоры на личные темы, что вызвало общественное беспокойство.

В ответ на поступившие сообщения следственные органы СКР незамедлительно начали проверку и установили личность потерпевшей. В настоящее время проводятся мероприятия по розыску водителя такси, который подозревается в совершении преступления.

По факту незаконного лишения свободы возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 127 УК РФ. Следователи активно работают над выяснением всех обстоятельств происшествия и призывают граждан сообщать любую информацию, которая может помочь в расследовании.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что в новых медиа разлетелось видео с сотрудником такси, который настойчиво проявлял интерес к девушке в Приморском крае. Видеоролик попал в руки силовиков.

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