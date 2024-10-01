Таксист не выпускал девушку из машины во Владивостоке — возбуждено уголовное дело

Posted 1 октября, 08:47
Published 1 октября, 08:47
Modified 1 октября, 08:47
Updated 1 октября, 08:47
1 октября 2024 года в социальных сетях появилась информация о тревожном инциденте, произошедшем в Приморском крае. По данным пользователей, водитель такси, являющийся мигрантом, удерживал девушку в автомобиле и вел разговоры на личные темы, что вызвало общественное беспокойство.
В ответ на поступившие сообщения следственные органы СКР незамедлительно начали проверку и установили личность потерпевшей. В настоящее время проводятся мероприятия по розыску водителя такси, который подозревается в совершении преступления.
По факту незаконного лишения свободы возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 127 УК РФ. Следователи активно работают над выяснением всех обстоятельств происшествия и призывают граждан сообщать любую информацию, которая может помочь в расследовании.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что в новых медиа разлетелось видео с сотрудником такси, который настойчиво проявлял интерес к девушке в Приморском крае. Видеоролик попал в руки силовиков.
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