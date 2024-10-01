Таксист приставал к пассажирке в Приморье? — разбирается полиция

Posted 1 октября 2024, 03:14
Published 1 октября 2024, 03:14
Modified 1 октября 2024, 03:16
Updated 1 октября 2024, 03:16
В новых медиа появились кадры с таксистом, который навязчиво приставал к пассажирке. Девушка воспользовалась услугами водителя, чтобы доехать из Владивостока в Артем, но, вероятно, поездка обернулась жутким событием. В полиции заинтересовались случившимся инцидентом.
Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего, а также разыскивают сотрудника такси и клиентку.
«По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение», — отметили в telegram-канале МВД.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что неравнодушный таксист пресек мошенничество в Приморском крае.