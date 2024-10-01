vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября 2024, 03:14

Published 1 октября 2024, 03:14

Modified 1 октября 2024, 03:16

Updated 1 октября 2024, 03:16

Водитель такси навязчиво приставал к своей клиентке в Приморском крае?

Таксист приставал к пассажирке в Приморье? — разбирается полиция

1 октября 2024, 03:14
Фото: Изображение Midjourney.

Водитель такси навязчиво приставал к своей клиентке в Приморском крае?

Сюжет
Полиция
В новых медиа разлетелось видео с сотрудником такси, который настойчиво проявлял интерес к девушке в Приморском крае. Видеоролик попал в руки силовиков.

В новых медиа появились кадры с таксистом, который навязчиво приставал к пассажирке. Девушка воспользовалась услугами водителя, чтобы доехать из Владивостока в Артем, но, вероятно, поездка обернулась жутким событием. В полиции заинтересовались случившимся инцидентом.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего, а также разыскивают сотрудника такси и клиентку.

«По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение», — отметили в telegram-канале МВД.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что неравнодушный таксист пресек мошенничество в Приморском крае.

Остался и предупреждал о мошенниках: таксист предотвратил преступление в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Жуткие кадры: мужчина без сознания лежит на месте ДТП во Владивостоке — видеоИстория с агрессором и инвалидом в Приморье, получила продолжениеТаксиста, из машины которого на ходу выпала пассажирка, нашли во Владивостоке
#Новости#Владивосток#Полиция#Правоохранители#Приморский край#Происшествия#Пассажирка#Медиа#Таксист#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика