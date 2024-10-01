Таксист приставал к пассажирке в Приморье? — разбирается полиция

В новых медиа появились кадры с таксистом, который навязчиво приставал к пассажирке. Девушка воспользовалась услугами водителя, чтобы доехать из Владивостока в Артем, но, вероятно, поездка обернулась жутким событием. В полиции заинтересовались случившимся инцидентом.