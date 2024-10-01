Ученые: Рожденные нетрадиционным образом дети чаще страдают сердечными проблемами

Posted 1 октября 2024, 07:35
Published 1 октября 2024, 07:35
Modified 1 октября 2024, 07:35
Updated 1 октября 2024, 07:35
Как передает newkhakasiya.online, ученые уточнили, что исследование охватило детей, родившихся в конце XX и начале XXI века в скандинавских странах, и включало почти восемь миллионов человек. Этот результат важен, так как порок сердца является одним из самых распространенных и опасных врожденных заболеваний.
Исследование учитывало различные методы зачатия, такие как экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида (ИКСИ) и криоконсервация эмбрионов. Были также учтены возраст, состояние здоровья и образ жизни родителей.
Результаты показали, что использование этих методов лечения бесплодия увеличивало вероятность порока сердца у ребенка на 36%. Этот риск возрастал еще больше при многоплодной беременности, что часто бывает при искусственном оплодотворении.
Авторы исследования предполагают, что у родителей, неспособных зачать ребенка традиционным способом, и у детей с врожденным пороком сердца может быть общий фактор, который приводит к таким проблемам. По их мнению, число детей с указанным заболеванием будет увеличиваться, поскольку в разных странах от 2% до 8% зачатий происходят с использованием вспомогательных репродуктивных технологий.