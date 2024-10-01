Ученые: Рожденные нетрадиционным образом дети чаще страдают сердечными проблемами

Авторы исследования предполагают, что у родителей, неспособных зачать ребенка традиционным способом, и у детей с врожденным пороком сердца может быть общий фактор, который приводит к таким проблемам. По их мнению, число детей с указанным заболеванием будет увеличиваться, поскольку в разных странах от 2% до 8% зачатий происходят с использованием вспомогательных репродуктивных технологий.