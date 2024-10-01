Загорелась рубка на верхней палубе: подробности пожара на судне в Приморье — фото

Posted 1 октября, 07:01
Published 1 октября, 07:01
Modified 1 октября, 07:03
Updated 1 октября, 07:03
В новых медиа разлетелись кадры пожара на пароходе в Находке. В официальном telegram-канале регионального МЧС появились подробности инцидента.
По данным спасателей, возгорание действительно произошло на транспортном судне, которое стояло на ремонте. Огнеборцы прибыли к судомастерской за девять минут.
Пламя раскинулось на рубке верхней палубы и охватило около 50 квадратных метров. Сейчас открытое горение ликвидировано, пожарные проводят проливку.
Приморцы успели отреагировать на произошедшее.
«Интересно, как загорелось то»;
«Хорошо, что вовремя прибыли ребята»;
«Ничего себе, 50 квадратов. Быстро огонь разошелся».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае уделяется особое внимание для борьбы с природными пожарами. Губернатор региона Олег Кожемяко заявил, что необходимо усилить профилактику лесных палов.
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