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Posted 1 октября, 07:01

Published 1 октября, 07:01

Modified 1 октября, 07:03

Updated 1 октября, 07:03

Загорелась рубка на верхней палубе: подробности пожара на судне в Приморье — фото

Загорелась рубка на верхней палубе: подробности пожара на судне в Приморье — фото

1 октября 2024, 07:01
Фото: mchs_vdk
Сюжет
Пожар
В сети разлетелись жуткие кадры пламени, охватившего пароход в Ливадии. В МЧС Приморского края поделились деталями происшествия.

В новых медиа разлетелись кадры пожара на пароходе в Находке. В официальном telegram-канале регионального МЧС появились подробности инцидента.

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По данным спасателей, возгорание действительно произошло на транспортном судне, которое стояло на ремонте. Огнеборцы прибыли к судомастерской за девять минут.

Фото: mchs_vdk

Пламя раскинулось на рубке верхней палубы и охватило около 50 квадратных метров. Сейчас открытое горение ликвидировано, пожарные проводят проливку.

Приморцы успели отреагировать на произошедшее.

«Интересно, как загорелось то»;
«Хорошо, что вовремя прибыли ребята»;
«Ничего себе, 50 квадратов. Быстро огонь разошелся».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае уделяется особое внимание для борьбы с природными пожарами. Губернатор региона Олег Кожемяко заявил, что необходимо усилить профилактику лесных палов.

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