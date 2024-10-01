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Posted 1 октября, 01:39

Published 1 октября, 01:39

Modified 1 октября, 01:41

Updated 1 октября, 01:41

Осадки и холодный ветер напомнят об осени в Приморском крае

Здравствуй, осень: резкое похолодание и мощные дожди обрушатся на Приморье

1 октября 2024, 01:39
Фото: 1MI

Осадки и холодный ветер напомнят об осени в Приморском крае

Сюжет
Погода
Октябрь, не церемонясь, вступил в свои права и принес непогоду в Приморский край. Жуткий холод и непогода напомнят местным жителям о суровой осени в регионе.

После чудеснейшей погоды в последний сентябрьский день регион ожидают испытания осенью. Сегодня столбики термометров упадут до +6 — +9 °С под гнетом дождей. Ночью станет еще прохладнее. Если на побережье ночью температура воздуха составит +5 — +9 °С, то в других районах всего +4 — -2 °С.

Завтра, 2 октября, осадки покинут край и максимальный фон повысится до +12 — +18 °С.

Во Владивостоке сегодня тоже пасмурно и зябко, +9 — +11 °С. Также в дальневосточной столице будет дуть сильный ветер и дожди растянутся на целый день.

В среду синоптическая обстановка стабилизируется. Днем воздух прогреется до +14 — +17 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что осень резко нагрянула во Владивосток и осыпала всю листву.

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