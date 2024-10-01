Здравствуй, осень: резкое похолодание и мощные дожди обрушатся на Приморье

Posted 1 октября, 01:39
Published 1 октября, 01:39
Modified 1 октября, 01:41
Updated 1 октября, 01:41
После чудеснейшей погоды в последний сентябрьский день регион ожидают испытания осенью. Сегодня столбики термометров упадут до +6 — +9 °С под гнетом дождей. Ночью станет еще прохладнее. Если на побережье ночью температура воздуха составит +5 — +9 °С, то в других районах всего +4 — -2 °С.
Завтра, 2 октября, осадки покинут край и максимальный фон повысится до +12 — +18 °С.
Во Владивостоке сегодня тоже пасмурно и зябко, +9 — +11 °С. Также в дальневосточной столице будет дуть сильный ветер и дожди растянутся на целый день.
В среду синоптическая обстановка стабилизируется. Днем воздух прогреется до +14 — +17 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что осень резко нагрянула во Владивосток и осыпала всю листву.
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