Здравствуй, осень: резкое похолодание и мощные дожди обрушатся на Приморье

После чудеснейшей погоды в последний сентябрьский день регион ожидают испытания осенью. Сегодня столбики термометров упадут до +6 — +9 °С под гнетом дождей. Ночью станет еще прохладнее. Если на побережье ночью температура воздуха составит +5 — +9 °С, то в других районах всего +4 — -2 °С.