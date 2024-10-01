Ждем новые штрафы? — что жители Приморья думают о новой функции камер на дорогах?

Posted 1 октября, 05:49
Published 1 октября, 05:49
Modified 1 октября, 05:51
Updated 1 октября, 05:51
В новых медиа появилась информация о том, что камера в Надеждинском районе начала фиксировать еще одно нарушение ПДД, — использование телефона за рулем.
Приморцы отреагировали на новую возможность агрегата на дороге.
«Наконец то! Аварий паровозиками станет меньше, если такие камеры навешают по городу»;
«Надо такие на те улицы, где вечные пробки»;
«За тонировку штраф меньше. Подумайте об этом»;
«В целом справедливо. Каждый день аварии из-за того, что люди залипают в телефоны».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилистка сразу призналась, что врезалась в элитные машины из-за невнимательности, — отвлеклась на телефон.
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