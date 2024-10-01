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Posted 1 октября, 05:49

Published 1 октября, 05:49

Modified 1 октября, 05:51

Updated 1 октября, 05:51

Ждем новые штрафы? — что жители Приморья думают о новой функции камер на дорогах?

Ждем новые штрафы? — что жители Приморья думают о новой функции камер на дорогах?

1 октября 2024, 05:49
Фото: 1MI
Сюжет
Дороги
У камеры в Надеждинском районе появилась новая функция, — вычислять водителей, которые используют телефон во время поездки. Полетели первые штрафы. Что думают об этом жители Приморского края?

В новых медиа появилась информация о том, что камера в Надеждинском районе начала фиксировать еще одно нарушение ПДД, — использование телефона за рулем.

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Приморцы отреагировали на новую возможность агрегата на дороге.

«Наконец то! Аварий паровозиками станет меньше, если такие камеры навешают по городу»;
«Надо такие на те улицы, где вечные пробки»;
«За тонировку штраф меньше. Подумайте об этом»;
«В целом справедливо. Каждый день аварии из-за того, что люди залипают в телефоны».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилистка сразу призналась, что врезалась в элитные машины из-за невнимательности, — отвлеклась на телефон.

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