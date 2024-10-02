День учителя в России в 2024 году: какого числа отмечается, история и традиции

Posted 2 октября, 04:37
Published 2 октября, 04:37
Modified 2 октября, 04:37
Updated 2 октября, 04:37
Каждый год в октябре в Росси отмечают День учителя, один из важнейших профессиональных праздников. Его значение трудно переоценить, ведь именно педагоги формируют не только знания, но и вдохновение, мотивацию, стремление к саморазвитию и достижению целей у своих учеников. В странах СНГ, в том числе и в России, существует давняя традиция выражать благодарность учителям за их неоценимый вклад в воспитание будущих поколений.
День учителя в России традиционно празднуется 5 октября. Несмотря на его значение, этот день не является выходным. В 2024 году он придется на субботу, что позволит многим россиянам поздравить своих учителей и выразить им свою признательность в более просторное время.
Изначально, начиная с указа Президиума Верховного Совета, этот праздник отмечался в первое воскресенье октября. В 1980 году эта дата была подтверждена указом «О праздничных и памятных датах». Однако в 1994 году была сделана важная корректировка — российский День учителя объединили с Всемирным днем учителя, учрежденным ЮНЕСКО. Этот переход был символичным, ведь 5 октября 1966 года ЮНЕСКО и Международная организация труда приняли Рекомендацию «О положении учителей», первый международный документ, определяющий условия труда и права учителей.
Труд учителей всегда был высоко почитаем. В Российской империи благородные подвижники обучали детей рабочих и крестьян, не имевших средств для получения официального образования. После Октябрьской революции в 1920 году была учреждена Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности, а с 1930-х годов среднее образование стало обязательным для всех. К концу 1930-х годов уровень грамотности среди населения СССР значительно вырос.
День учителя, как официальный праздник, появился в советской России в 1965 году, на два десятилетия раньше, чем День знаний, который был учрежден лишь в 1980-х годах. С начала своего существования этот праздник стал символом признания важности педагогов.
День учителя в России отмечается теплыми и душевными мероприятиями. Ученики и студенты поздравляют своих преподавателей, устраивают концерты, дарят цветы и подарки. Вместе с тем, важнейшим аспектом остается общественное признание особого статуса педагогических работников.
2023 год в России был объявлен Годом педагога и наставника. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул значимость этого шага в связи с 200-летием со дня рождения великого русского педагога Константина Дмитриевича Ушинского. Это стало еще одним подтверждением высокого статуса профессии учителя.
По данным исследования, проведенного компанией «Золотое Яблоко», 96% родителей не забывают поздравить педагогов с Днем учителя. Тем не менее, каждый третий педагог когда-либо испытывал разочарование от полученного подарка.
Примерно 45% учителей признаются, что им приятно получать подарки, а каждый пятый (20%) огорчается, если не получает никакого знака внимания. Лишь малый процент (5%) испытывает негативные эмоции по поводу традиции дарить подарки на День учителя.
Большинство родителей относится к поздравлениям позитивно. Они видят в этом возможность выразить благодарность учителям за их труд (67%) и сделать приятное человеку (47%). Небольшая часть родителей (15%) воспринимает поздравления как обязательный социальный протокол, в то время как другие (11%) видят в этом способ улучшить отношение педагога к своему ребенку. Противников традиции дарить подарки всего 4%.
Выбор подарков зачастую сводится к денежным сборам: 67% родителей предпочитают объединяться в складчину. Однако, 37% от общего числа родителей не ограничиваются этим и стараются поздравить педагогов лично. Каждый десятый инициировал сбор средств самостоятельно, а только 2% принципиально не участвуют в сборах.
Наиболее популярными подарками, выбираемыми родительским комитетом, являются цветы (55%), подарочные карты (66%) и сладости (42%). Реже дарят уходовую косметику (12%), товары для дома (7%), канцтовары (6%), деликатесы (5%) и парфюмерию (4%).
Что касается личных подарков от семей, то лидером вновь выступают подарочные карты, которые выбирают 74% респондентов. Они считают такие карты полезным подарком, поскольку учитель может сам выбрать то, что ему нужно (76%). Педагоги включают подарочные карты в тройку самых приятных подарков, наряду с цветами и сладостями.
Оптимальную стоимость подарка большинство оценивает до 3000 рублей, в случае с подарочными картами эта цифра может возрасти до 5000 рублей.
Родители чаще всего поздравляют классного руководителя, а внимание другим учителям зависит от возраста учеников. Учителей любимых предметов поздравляют 30% родителей младших классов и 40% в средних классах. Частные репетиторы получают поздравления от 13-17% родителей. Руководство школы и преподаватели по проблемным предметам реже всего удостаиваются подарков — от 5% родителей учащихся младших классов до 15% старшеклассников.
Поздравить учителя на День его профессионального праздника — это прекрасный способ выразить благодарность за труд и вклад в образование детей. И хотя учителя признают некоторые подарки более приятными, важно помнить, что главное — это внимание и искренние слова благодарности.
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