День учителя в России в 2024 году: какого числа отмечается, история и традиции

Каждый год в октябре в Росси отмечают День учителя, один из важнейших профессиональных праздников. Его значение трудно переоценить, ведь именно педагоги формируют не только знания, но и вдохновение, мотивацию, стремление к саморазвитию и достижению целей у своих учеников. В странах СНГ, в том числе и в России, существует давняя традиция выражать благодарность учителям за их неоценимый вклад в воспитание будущих поколений.