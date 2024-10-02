До -4, туман и ветер: уже ночью в Приморье похолодает

Posted 2 октября, 09:56
Published 2 октября, 09:56
Modified 2 октября, 09:58
Updated 2 октября, 09:58
3 октября в Приморье будет влиять антициклон. Осадков не ожидается, утром местами будет туман. Ночью ветер будет слабым, днем — умеренный, дующий с юго-запада. Температура воздуха ночью составит -4…+7°С, днем же поднимется до +15…+20°C.
Во Владивостоке ожидается небольшая облачность без осадков. Северо-западный ветер стихнет к вечеру, поднимется умеренный южный ветер во второй половине дня. Температура воздуха ночью будет колебаться от +6 до +8°C, а днем поднимется до +15…+17°С.
В Уссурийске также будет небольшая облачность без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха ночью опустится до +1…-1°C, а днем поднимется до +17…+19°С.
В Находке прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ветер будет слабым до умеренного. Температура воздуха ночью составит +4…+6°С, днем — +18…+20°C.
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