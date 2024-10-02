Максим Иванов: Борьба с незаконной миграцией открыта по всем фронтам

Posted 2 октября, 10:09
Published 2 октября, 10:09
Modified 2 октября, 10:11
Updated 2 октября, 10:11
— Накануне о ряде ограничений для работы мигрантов в Хабаровском крае заявил наш Губернатор Дмитрий Демешин. Он рассказал, что уже готов проект документа, запрещающего привлекать иностранных граждан в качестве водителей общественного транспорта, а также для работы на предприятиях, оказывающих услуги электро-, газо- и водоснабжения, работать по найму на физлиц, — напомнил Максим Иванов.
Депутат сообщил, что тем временем в Государственной Думе в первом чтении принят законопроект, ужесточающий ответственность за организацию незаконной миграции. Ещё один законопроект, который направлен на борьбу с фиктивными браками для незаконного получения ВНЖ и гражданства РФ, прошёл второе чтение.
— Проблема, что называется, назрела. Порядок в миграционной сфере — один из самых частых запросов от граждан и на прошедшей избирательной кампании, и до неё. Причём, речь не идёт о том, что наши граждане выступают против трудовой миграции как таковой. Люди просят именно о наведении порядка. Кроме того, нелегальная миграция разматывает целый клубок проблем — от роста коррупции и неуплаты налогов, до социальных проблем, таких как рост бедности, а местами и развитие работорговли. К чему приводит либерализация миграционного законодательства, мы видим на примере Европы и США, где эта проблема давно уже вышла на первый план и стала почти нерешаемой. Допустить подобного развития событий в нашей стране мы не имеем права. Поэтому наводить здесь порядок, в том числе ужесточая законы и требования, будем продолжать, — прокомментировал депутат Госдумы.
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