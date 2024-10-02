Максим Иванов: Борьба с незаконной миграцией открыта по всем фронтам

Депутат сообщил, что тем временем в Государственной Думе в первом чтении принят законопроект, ужесточающий ответственность за организацию незаконной миграции. Ещё один законопроект, который направлен на борьбу с фиктивными браками для незаконного получения ВНЖ и гражданства РФ, прошёл второе чтение.