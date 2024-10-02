На Улан-Удэнскую ТЭЦ-2 прибыло оборудование для улучшения работы котлов

Posted 2 октября, 11:15
Published 2 октября, 11:15
Modified 2 октября, 11:17
Updated 2 октября, 11:17
Трубчатый воздухоподогреватель передает нагретый дымовыми газами воздух в топку котла для обеспечения устойчивого горения. Специалисты установят новое оборудование до конца 2024 года, эти работы считаются сверхтиповыми. В итоге кубы позволят сократить пережоги топлива, снизить износ и загрузку механизмов, повысить экономичность работы котлов и надёжность теплоснабжения потребителей.
Кубы ВЗП общей массой более 10 тонн изготовлены одним из партнёров «ТГК-14» — Барнаульским заводом энергетического оборудования имени Д. В. Воеводина. С Барнаульским заводом подписаны долгосрочные контракты на поставку запасных частей для котельного оборудования и дальнейшее сервисное обслуживание.
Напомним, «ТГК-14» — ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Предприятие обеспечивает тепловой энергией более 500 тысяч жителей и порядка 10 тысяч юридических лиц в двух регионах. Компании принадлежат 7 ТЭЦ и 2 энергетических комплекса. «ТГК-14» выбрана победителем по итогам федеральных конкурсов по созданию новых энергомощностей (КОМ НГО и КОМ НГО-2). Проекты предусматривают строительство двух энергоблоков суммарной мощностью до 180 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Все ключевые энергоагрегаты для новых мощностей уже законтрактованы — в том числе, подписаны контракты с ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» на изготовление двух котлоагрегатов.
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