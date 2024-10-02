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Posted 2 октября, 01:36

Published 2 октября, 01:36

Modified 2 октября, 01:45

Updated 2 октября, 01:45

Оркестр из Пекина выступит на Приморской сцене Мариинского театра

Ода красному флагу: впервые во Владивостоке выступит супер-оркестр из Китая

2 октября 2024, 01:36
Фото: Приморская сцена Мариинского театра

Оркестр из Пекина выступит на Приморской сцене Мариинского театра

Сюжет
Концерт
7 октября на Приморской сцене Мариинского театра выступит уникальный, знаменитый на весь мир коллектив из КНР — оркестр Китайского национального центра исполнительских искусств. Событие пройдёт в рамках перекрёстного Года культуры России и Китая.

Владивосток впервые примет коллектив из КНР, настолько известный во всём мире.

В пресс-службе Приморской сцены Мариинского театра рассказали: оркестр Китайского национального центра исполнительских искусств — резидент Национального центра исполнительских искусств (NCPA) в Пекине, а это главная музыкальная площадка КНР.

Показательно, что ранее оркестр никогда не выступал в России, и вот сразу после концертов в Москве (в «Зарядье» при участии маэстро Валерия Гергиева) и в Санкт-Петербурге (в Мариинском театре) китайские музыканты отправятся во Владивосток. Столица ДФО станет третьим городом — после столицы России и Северной Пальмиры — в РФ, где коллектив даст концерт.

В программе вечера (6+) — сочинения российских и современных китайских композиторов.

Владивостокцы услышат симфонию «Ода Красному флагу» Люй Цимина и Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, а также концерт для трубы с оркестром «Вечная радость» Чэнь Цигана и «Поэму экстаза» Александра Скрябина.

За дирижёрским пультом 7 октября — главный дирижёр Национального симфонического оркестра Китая Ли Синьцао.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, кто на Приморской сцене Мариинского театра «рулит» светом и как именно.

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#Новости#Культура#Владивосток#Концерт#Приморская сцена Мариинского театра#Приморский край
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