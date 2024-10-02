Ода красному флагу: впервые во Владивостоке выступит супер-оркестр из Китая

Показательно, что ранее оркестр никогда не выступал в России, и вот сразу после концертов в Москве (в «Зарядье» при участии маэстро Валерия Гергиева) и в Санкт-Петербурге (в Мариинском театре) китайские музыканты отправятся во Владивосток. Столица ДФО станет третьим городом — после столицы России и Северной Пальмиры — в РФ, где коллектив даст концерт.