Пенсионер поплатится за пальбу в сторону строителей в Приморье

В результате инцидента была повреждена строительная техника, ставшая непригодной к эксплуатации. На приморца возбудили уголовное дело за хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, с применением оружия.