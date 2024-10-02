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Posted 2 октября, 04:51

Published 2 октября, 04:51

Modified 2 октября, 04:53

Updated 2 октября, 04:53

Пожилой мужчина ответит перед законом за стрельбу с балкона в Приморском крае

Пенсионер поплатится за пальбу в сторону строителей в Приморье

2 октября 2024, 04:51
Фото: 1MI

Пожилой мужчина ответит перед законом за стрельбу с балкона в Приморском крае

Сюжет
Строительство
В Приморском крае мужчина продемонстрировал недовольство строительными работами весьма агрессивно. Он устроил стрельбу и даже повредил чужое имущество, за что поплатится в ближайшее время.

67-летний житель Находки устроил пальбу из оружия в сторону стройки, сообщает telegram-канал прокуратуры. Горожанин был недоволен производимыми работами по установке фонаря и два раза выстрелил в сторону работников.

В результате инцидента была повреждена строительная техника, ставшая непригодной к эксплуатации. На приморца возбудили уголовное дело за хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, с применением оружия.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в надзорном ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке неизвестные лица стреляли из предмета, который был похож на пистолет.

Полиция Владивостока проверяет видео со стрельбой из предмета, похожего на пистолет
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