Пенсионер поплатится за пальбу в сторону строителей в Приморье

Posted 2 октября, 04:51
Published 2 октября, 04:51
Modified 2 октября, 04:53
Updated 2 октября, 04:53
67-летний житель Находки устроил пальбу из оружия в сторону стройки, сообщает telegram-канал прокуратуры. Горожанин был недоволен производимыми работами по установке фонаря и два раза выстрелил в сторону работников.
В результате инцидента была повреждена строительная техника, ставшая непригодной к эксплуатации. На приморца возбудили уголовное дело за хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, с применением оружия.
«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в надзорном ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке неизвестные лица стреляли из предмета, который был похож на пистолет.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))