Проспал счастье? Молодой человек ищет прекрасную художницу из Владивостока — фото

Posted 2 октября, 06:05
Published 2 октября, 06:05
Modified 2 октября, 06:08
Updated 2 октября, 06:08
Молодой парень упустил свое счастье, заснув во время поездки на электричке.
Девушка, которая ехала с ним, нарисовала его во сне и оставила рисунок, прежде чем покинуть вагон. Когда юноша проснулся, он увидел зарисовку со своим лицом, но прекрасной художницы уже не было.
Парень не оставляет надежд найти автора рисунка. В социальных сетях он ищет свою милую попутчицу по фотографии ее рисунка.
Увенчались ли поиски успехом, пока неизвестно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о молодых людях, которые поддались своим чувствам прямо у въезда в тоннель на оживленной трассе.
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