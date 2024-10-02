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Posted 2 октября, 06:05

Published 2 октября, 06:05

Modified 2 октября, 06:08

Updated 2 октября, 06:08

Девушка нарисовала парня спящим в электричке в Приморье, теперь он ее ищет

Проспал счастье? Молодой человек ищет прекрасную художницу из Владивостока — фото

2 октября 2024, 06:05
Фото: 1MI

Девушка нарисовала парня спящим в электричке в Приморье, теперь он ее ищет

Сюжет
Молодежь
Молодой парень упустил свое счастье, заснув во время поездки на электричке. Оказалось, что девушка, которая ехала с ним, нарисовала его спящим и оставила рисунок на память. Теперь юноша ищет прекрасную художницу.

Молодой парень упустил свое счастье, заснув во время поездки на электричке.

Девушка, которая ехала с ним, нарисовала его во сне и оставила рисунок, прежде чем покинуть вагон. Когда юноша проснулся, он увидел зарисовку со своим лицом, но прекрасной художницы уже не было.

Парень не оставляет надежд найти автора рисунка. В социальных сетях он ищет свою милую попутчицу по фотографии ее рисунка.

Фото: look_vdk

Увенчались ли поиски успехом, пока неизвестно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о молодых людях, которые поддались своим чувствам прямо у въезда в тоннель на оживленной трассе.

Молодежь отдалась чувствам прямо у въезда в тоннель в Приморье — видео
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