Пугающие волосатые гады могут забраться в тело? Странная находка из Приморья — видео

Гуляют устрашающие мифы о том, что волосатики могут проникать в организм человека во время купания и даже добираться до сердца. Однако это лишь слухи, возникшие из-за необычного вида этих животных. Волосатики абсолютно безвредны для людей, сообщают специалисты. Даже если случайно проглотить их личинки или цисты, они не будут паразитировать в теле.