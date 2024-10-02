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Posted 2 октября, 04:35

Published 2 октября, 04:35

Modified 2 октября, 04:37

Updated 2 октября, 04:37

Необычное и пугающее существо заметили у себя под ногами жители Приморского края

Пугающие волосатые гады могут забраться в тело? Странная находка из Приморья — видео

2 октября 2024, 04:35
Фото: pxhere.com

Необычное и пугающее существо заметили у себя под ногами жители Приморского края

Сюжет
Безопасность
Невиданное водное животное заметили в Приморье. Его сплетающиеся клубки напоминают гордиев узел. Правда ли, что они могут паразитировать в организме человека?

Удивительное, необычное и в какой-то мере пугающее создание, которое можно увидеть буквально прямо под своими ногами в Приморье. Волосатики (Nematomorpha) — это водные животные, их личинки паразитируют на насекомых, в основном на кузнечиках.

К сожалению, экспертов по этим существам в России нет, однако волосатики встречаются по всему миру. Недавно их увидели в Приморье.

Взрослые особи обычно обитают в маленьких пресноводных водоемах, но отыскать их довольно сложно, так как их жизненный цикл составляет всего 2-4 недели. Чаще всего волосатиков можно заметить во время спаривания, когда они скручиваются в клубки. Отсюда и название рода — Gordius sp., происходящее от понятия «гордиев узел».

Их легко можно отличить от других существ, поможет в этом разветвление на хвосте.

Гуляют устрашающие мифы о том, что волосатики могут проникать в организм человека во время купания и даже добираться до сердца. Однако это лишь слухи, возникшие из-за необычного вида этих животных. Волосатики абсолютно безвредны для людей, сообщают специалисты. Даже если случайно проглотить их личинки или цисты, они не будут паразитировать в теле.

При этом волосатики могут указывать на чистоту воды в водоеме.

О том, что же это на самом деле за существа, рассказала Лариса Аркадьевна Прозорова, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории пресноводной гидробиологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН.

Ранее «Восток-Медиа» писало об огромном древнем существе, которое выбросило на берег в Приморье.

Огромное древнее существо выбросило на берег во Владивостоке — фото
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