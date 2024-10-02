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Posted 2 октября, 07:26

Published 2 октября, 07:26

Modified 2 октября, 07:31

Updated 2 октября, 07:31

Подвальное помещение школы заволокло дымом во Владивостоке

Школа задымилась во Владивостоке — фото с места событий

2 октября 2024, 07:26
Фото: 1MI

Подвальное помещение школы заволокло дымом во Владивостоке

Сюжет
Пожар
В новых медиа появились кадры, на которых видно, как к одной из школ Владивостока подъезжает пожарная машина. Корреспондент «Восток-Медиа» обратился в пресс-службу МЧС, чтобы получить подтверждение информации.

В дальневосточной столице в микрорайоне Снеговая Падь произошло задымление в МБОУ СОШ №83, сообщают новые медиа. Источником стало подвальное помещение, отметили очевидцы.

Также свидетели происшествия заявили, что спасатели оперативно прибыли к образовательному учреждению и ликвидировали пожар.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что уже в ближайшее время ведомство поделится подробностями происшествия.

Фото: svodka25

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Уссурийске пламя охватило частный дом. В результате произошедшего пострадала девушка, которая находилась внутри помещения.

Женщина могла погибнуть в собственном доме, охваченном пожаром, в Приморье
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#Новости#Дальний Восток#Пожар#Владивосток#Спасатели#Уссурийск#Частный дом#Приморский край#Снеговая Падь#Происшествия
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