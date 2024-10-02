Школа задымилась во Владивостоке — фото с места событий

Posted 2 октября, 07:26
Published 2 октября, 07:26
Modified 2 октября, 07:31
Updated 2 октября, 07:31
В дальневосточной столице в микрорайоне Снеговая Падь произошло задымление в МБОУ СОШ №83, сообщают новые медиа. Источником стало подвальное помещение, отметили очевидцы.
Также свидетели происшествия заявили, что спасатели оперативно прибыли к образовательному учреждению и ликвидировали пожар.
В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что уже в ближайшее время ведомство поделится подробностями происшествия.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Уссурийске пламя охватило частный дом. В результате произошедшего пострадала девушка, которая находилась внутри помещения.
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