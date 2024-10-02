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Posted 2 октября, 08:01

Published 2 октября, 08:01

Modified 2 октября, 08:03

Updated 2 октября, 08:03

Водители устроили ДТП в пригороде Владивостока в Приморье

Снова пробка? — автомобилисты столкнулись на путепроводе во Владивостоке — фото

2 октября 2024, 08:01
Фото: vostokmedia.com

Водители устроили ДТП в пригороде Владивостока в Приморье

Сюжет
Автомобилисты
Машины притерлись на повороте в сторону Артема на мостовом сооружении в пригороде Владивостока. Видимо, внедорожник и малолитражка решили совершить маневр одновременно.

В пригороде краевой столицы приключилось дорожное происшествие прямо на путепроводе, ведущем на шаморовский пляж. Mitsubishi Pajero и Toyota Aqua столкнулись на повороте в сторону Артема, сообщают очевидцы.

«Остается надеяться, что они разъедутся в ближайшее время. Ведь совсем скоро может образоваться пробка, так как многие начинают возвращаться домой после работы», — отметил житель Владивостока.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Находке подросток попал в аварию, переходя дорогу в неположенном месте.

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