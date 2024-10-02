Снова пробка? — автомобилисты столкнулись на путепроводе во Владивостоке — фото

Posted 2 октября, 08:01
Published 2 октября, 08:01
Modified 2 октября, 08:03
Updated 2 октября, 08:03
В пригороде краевой столицы приключилось дорожное происшествие прямо на путепроводе, ведущем на шаморовский пляж. Mitsubishi Pajero и Toyota Aqua столкнулись на повороте в сторону Артема, сообщают очевидцы.
«Остается надеяться, что они разъедутся в ближайшее время. Ведь совсем скоро может образоваться пробка, так как многие начинают возвращаться домой после работы», — отметил житель Владивостока.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Находке подросток попал в аварию, переходя дорогу в неположенном месте.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))