Столица Приморья не исключение: сирены ревели даже в пригороде Владивостока — видео

Posted 2 октября, 01:46
Published 2 октября, 01:46
Modified 2 октября, 01:48
Updated 2 октября, 01:48
В России начались проверки устройств оповещения. Сирены прозвучали в назначенное время даже в пригороде дальневосточной столицы.
Очевидица ожидала, что услышит звуки, как в фильмах про апокалипсис, однако во Владивостоке прозвучал иной сигнал. К слову, даже его было достаточно, так как он раздался весьма отчетливо.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пугающие звуки сирены попали на видео в Дальнегорском городском округе. Масштабная проверка, судя по мнению приморцев, прошла довольно успешно.
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