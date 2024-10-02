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Posted 2 октября, 01:46

Published 2 октября, 01:46

Modified 2 октября, 01:48

Updated 2 октября, 01:48

Комплексную систему экстренного оповещения проверили во Владивостоке

Столица Приморья не исключение: сирены ревели даже в пригороде Владивостока — видео

2 октября 2024, 01:46
Фото: Изображение Midjourney

Комплексную систему экстренного оповещения проверили во Владивостоке

Сюжет
Происшествие
Если некоторые горожане не знали о запланированной проверке устройств оповещения, то многие ждали этого мероприятия. Пугающие звуки отчетливо услышали даже на окраине Владивостока.

В России начались проверки устройств оповещения. Сирены прозвучали в назначенное время даже в пригороде дальневосточной столицы.

Включите радио и прослушайте сообщение: сирены взвоют по всему Приморью — почему?
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Очевидица ожидала, что услышит звуки, как в фильмах про апокалипсис, однако во Владивостоке прозвучал иной сигнал. К слову, даже его было достаточно, так как он раздался весьма отчетливо.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пугающие звуки сирены попали на видео в Дальнегорском городском округе. Масштабная проверка, судя по мнению приморцев, прошла довольно успешно.

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