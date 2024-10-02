Таксист, который не выпускал девушку из машины во Владивостоке, пытался бежать

Posted 2 октября, 08:38
Published 2 октября, 08:38
Modified 2 октября, 08:43
Updated 2 октября, 08:43
При попытке улететь за границу из аэропорта Новосибирска задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в похищении девушки в такси.
В ближайшее время его перевезут во Владивосток для проведения проверок по делу.
Ранее сообщали, что следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы девушки в соответствии с п. «в» часть 2 статьи 127 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что водитель такси приставал к девушке во Владивостоке.
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