Убили даже годовалого малыша: многодетная семья погибла от рук извергов в Приморье

Чудовищное происшествие случилось 30 лет назад в дальневосточной столице, — фигуранты дела, войдя в доверие к жертвам, провернули сделку по отчуждению недвижимости. После аферы они решили избавиться не только от супругов, но и от их троих малолетних детей. Самому маленькому малышу был всего один год.