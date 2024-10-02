Убили даже годовалого малыша: многодетная семья погибла от рук извергов в Приморье

Posted 1 октября, 23:51
Published 1 октября, 23:51
Modified 1 октября, 23:53
Updated 1 октября, 23:53
Мужчины, которых обвиняют в убийстве целой семьи, отправятся на скамью подсудимых, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Чудовищное происшествие случилось 30 лет назад в дальневосточной столице, — фигуранты дела, войдя в доверие к жертвам, провернули сделку по отчуждению недвижимости. После аферы они решили избавиться не только от супругов, но и от их троих малолетних детей. Самому маленькому малышу был всего один год.
Подозреваемые обвиняются в умышленном убийстве, с целью облегчить и скрыть другое преступление, двух и более лиц, женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности, по- предварительному сговору группой лиц.
«Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу», — отметили в telegram-канале надзорного ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало подробности ужасного преступления, которое произошло в далеком 1994 году.
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