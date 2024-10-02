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Posted 1 октября, 23:51

Published 1 октября, 23:51

Modified 1 октября, 23:53

Updated 1 октября, 23:53

Семья из пятерых человек в одночасье погибла в Приморском крае

Убили даже годовалого малыша: многодетная семья погибла от рук извергов в Приморье

1 октября 2024, 23:51
Фото: Изображение Midjourney

Семья из пятерых человек в одночасье погибла в Приморском крае

Сюжет
Дети
Жуткое массовое убийство произошло в одной из квартир во Владивостоке. Целая семья исчезла за один роковой день. Но душегубы ответят за содеянное.

Мужчины, которых обвиняют в убийстве целой семьи, отправятся на скамью подсудимых, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

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Чудовищное происшествие случилось 30 лет назад в дальневосточной столице, — фигуранты дела, войдя в доверие к жертвам, провернули сделку по отчуждению недвижимости. После аферы они решили избавиться не только от супругов, но и от их троих малолетних детей. Самому маленькому малышу был всего один год.

Подозреваемые обвиняются в умышленном убийстве, с целью облегчить и скрыть другое преступление, двух и более лиц, женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности, по- предварительному сговору группой лиц.

«Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу», — отметили в telegram-канале надзорного ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало подробности ужасного преступления, которое произошло в далеком 1994 году.

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