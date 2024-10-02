Угрожал пистолетом в квартире? Пугающие разборки попали на камеру в Приморье — видео

Posted 2 октября, 02:29
Published 2 октября, 02:29
Modified 2 октября, 03:38
Updated 2 октября, 03:38
Странное происшествие заметили на Нейбута во Владивостоке.
По словам очевидцев, мужчина угрожал предметом, внешне похожим на пистолет, женщине, которая находилась в квартире. Другая женщина пыталась его успокоить.
Случившееся попало на видео.
Свидетели также рассказали, что в течение часа за закрытой дверью не утихал шум: перепалка продолжалась.
В сети появилась информация, что на место вызвали полицию.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезных разборках на трассе в Приморском крае.
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