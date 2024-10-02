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Posted 2 октября, 02:29

Published 2 октября, 02:29

Modified 2 октября, 03:38

Updated 2 октября, 03:38

Разборки с оружием в жилом доме напугали жителей Приморского края

Угрожал пистолетом в квартире? Пугающие разборки попали на камеру в Приморье — видео

2 октября 2024, 02:29
Фото: Изображение Midjourney

Разборки с оружием в жилом доме напугали жителей Приморского края

Сюжет
Полиция
На Нейбута во Владивостоке мужчина угрожал женщине предметом, похожим на пистолет. Другая женщина пыталась его успокоить. Жуткие разборки «с огоньком» попали на камеру.

Странное происшествие заметили на Нейбута во Владивостоке.

По словам очевидцев, мужчина угрожал предметом, внешне похожим на пистолет, женщине, которая находилась в квартире. Другая женщина пыталась его успокоить.

Случившееся попало на видео.

Свидетели также рассказали, что в течение часа за закрытой дверью не утихал шум: перепалка продолжалась.

В сети появилась информация, что на место вызвали полицию.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезных разборках на трассе в Приморском крае.

«Лупили по машине на ходу»: жесткие разборки на трассе в Приморье попали на камеру
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