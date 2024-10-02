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Posted 2 октября, 01:28

Published 2 октября, 01:28

Modified 2 октября, 01:30

Updated 2 октября, 01:30

Систему экстренного оповещения проверили в Приморском крае

Услышали даже на севере края: сирены взвыли по всему Приморью — видео

2 октября 2024, 01:28
Фото: Изображение Midjourney

Систему экстренного оповещения проверили в Приморском крае

Сюжет
Дальнегорск
Звуки сирены услышали жители Приморского края. Масштабная проверка коснулась всех муниципалитетов, включая северные районы.

Пугающие сирены взревели по всему Приморью, ведь в регионе прошла проверка устройств оповещения. Очевидцы сообщают, что характерные сигналы прозвучали даже на севере края, в Дальнегорском городском округе.

Видео: vostokmedia.com.

Стоит отметить, что, судя по кадрам, в этом муниципалитете осень в самом разгаре, — листва деревьев стала ярко-желтой и даже красной. Многие, просматривая это видео, наверняка отвлекутся на буйство красок, которое наблюдается сейчас поодаль от южных районов.

К слову, звуки экстренного оповещения услышат по всей стране. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сигнал гражданской обороны «Внимание всем!» прозвучит во всех регионах России.

Включите радио и прослушайте сообщение: сирены взвоют по всему Приморью — почему?
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