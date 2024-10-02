Услышали даже на севере края: сирены взвыли по всему Приморью — видео

Стоит отметить, что, судя по кадрам, в этом муниципалитете осень в самом разгаре, — листва деревьев стала ярко-желтой и даже красной. Многие, просматривая это видео, наверняка отвлекутся на буйство красок, которое наблюдается сейчас поодаль от южных районов.