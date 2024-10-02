Услышали даже на севере края: сирены взвыли по всему Приморью — видео

Posted 2 октября, 01:28
Published 2 октября, 01:28
Modified 2 октября, 01:30
Updated 2 октября, 01:30
Пугающие сирены взревели по всему Приморью, ведь в регионе прошла проверка устройств оповещения. Очевидцы сообщают, что характерные сигналы прозвучали даже на севере края, в Дальнегорском городском округе.
Стоит отметить, что, судя по кадрам, в этом муниципалитете осень в самом разгаре, — листва деревьев стала ярко-желтой и даже красной. Многие, просматривая это видео, наверняка отвлекутся на буйство красок, которое наблюдается сейчас поодаль от южных районов.
К слову, звуки экстренного оповещения услышат по всей стране. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сигнал гражданской обороны «Внимание всем!» прозвучит во всех регионах России.
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