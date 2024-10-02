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Posted 2 октября, 01:04

Published 2 октября, 01:04

Modified 2 октября, 01:07

Updated 2 октября, 01:07

Вертолет распугал редчайших птиц в Приморском крае

Вертолёт едва не размолотил лопастями птиц и мог убить пассажиров в Приморье

2 октября 2024, 01:04
Фото: 1MI

Вертолет распугал редчайших птиц в Приморском крае

Сюжет
Вертолет
Вертолет пролетелся возмутительно близко над заповедной землей, подвергая опасности не только животных, но и гостей нацпарка «Земля леопарда» в Приморье. Удивительные птицы так и не вернулись восвояси после возмутительного инцидента.

Вертолет распугал обитателей заповедной земли, сообщает telegram-канад национального парка «Земля леопарда». Воздушное судно пролетело в шести метрах над акваторией, подвергая опасности не только редчайших птиц, но и людей, наблюдавших за живой природой.

«Своими действиями пилот поставил под угрозу жизни малых колпиц — вертолет бреющим полетом на предельно малой высоте мог затянуть птиц в лопасти, что также угрожало крушением летательного аппарата и гибелью людей. Инцидент произошел на глазах у многочисленных туристов», — подчеркнули в дирекции парка.

Более того, пассажиры вертолета планировали устроить отдых прямо на берегу моря в заповеднике. Однако госинспекторы пресекли незаконный досуг. К слову, пилот пытался оправдать свои действия и не хотел показывать документы, но в итоге все же предоставил их.

Важно отметить, что более 150 птиц покинули место кормежки на несколько дней. Многие так и не вернулись в бухту. Громкий визит потревожил колонии редких цапель и бакланов.

На пилота возбудили административное дело.

«Малая колпица — одна из редчайших птиц в мире, насчитывается всего около 1500 особей. В России единственное место гнездования — в Дальневосточном морском заповеднике», — рассказали в telegram-канале организации.
Фото: amurleo_land

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что грациозная кошечка прошлась по бревнышку и покорила социальные сети.

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