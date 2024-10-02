Вертолёт едва не размолотил лопастями птиц и мог убить пассажиров в Приморье

Более того, пассажиры вертолета планировали устроить отдых прямо на берегу моря в заповеднике. Однако госинспекторы пресекли незаконный досуг. К слову, пилот пытался оправдать свои действия и не хотел показывать документы, но в итоге все же предоставил их.