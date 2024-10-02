Вертолёт едва не размолотил лопастями птиц и мог убить пассажиров в Приморье

Posted 2 октября, 01:04
Published 2 октября, 01:04
Modified 2 октября, 01:07
Updated 2 октября, 01:07
Вертолет распугал обитателей заповедной земли, сообщает telegram-канад национального парка «Земля леопарда». Воздушное судно пролетело в шести метрах над акваторией, подвергая опасности не только редчайших птиц, но и людей, наблюдавших за живой природой.
«Своими действиями пилот поставил под угрозу жизни малых колпиц — вертолет бреющим полетом на предельно малой высоте мог затянуть птиц в лопасти, что также угрожало крушением летательного аппарата и гибелью людей. Инцидент произошел на глазах у многочисленных туристов», — подчеркнули в дирекции парка.
Более того, пассажиры вертолета планировали устроить отдых прямо на берегу моря в заповеднике. Однако госинспекторы пресекли незаконный досуг. К слову, пилот пытался оправдать свои действия и не хотел показывать документы, но в итоге все же предоставил их.
Важно отметить, что более 150 птиц покинули место кормежки на несколько дней. Многие так и не вернулись в бухту. Громкий визит потревожил колонии редких цапель и бакланов.
На пилота возбудили административное дело.
«Малая колпица — одна из редчайших птиц в мире, насчитывается всего около 1500 особей. В России единственное место гнездования — в Дальневосточном морском заповеднике», — рассказали в telegram-канале организации.
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