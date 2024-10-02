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Posted 2 октября, 03:30

Published 2 октября, 03:30

Modified 2 октября, 03:32

Updated 2 октября, 03:32

В пожаре пострадала жительница Приморского края

Женщина могла погибнуть в собственном доме, охваченном пожаром, в Приморье

2 октября 2024, 03:30
Фото: mchs_vdk

В пожаре пострадала жительница Приморского края

Сюжет
Пожар
В Приморском крае загорелся частный дом. Хозяйка жилища едва не стала жертвой огня.

В Уссурийске случился пожар, в котором пострадала женщина, сообщает telegram-канал регионального МЧС. На улице Михайловское шоссе загорелся частный дом. На момент прибытия спасателей пляма охватило около 80 квадратных метров.

«Из-за воздействия опасных факторов пожара пострадала женщина», — отметили в пресс-службе ведомства.

Специалисты устанавливают причину пожара и оценивают ущерб, нанесенный огнем.

Стоит отметить, что в доме не было пожарного извещателя, который мог бы предупредить об опасности.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пароход вспыхнул в Находке. Инцидент произошел на ремонтно-судостроительном заводе.

Пожар вспыхнул на пароходе в Приморском крае — видео
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