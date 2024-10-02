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Posted 2 октября, 02:12

Published 2 октября, 02:12

Modified 2 октября, 02:14

Updated 2 октября, 02:14

Крупную акулу вытащили из моря рыбаки в Приморском крае

Жуть размером с лодку: гигантскую акулу поймали рыбаки в Приморье — фото

2 октября 2024, 02:12
Фото: pxhere.com

Крупную акулу вытащили из моря рыбаки в Приморском крае

Сюжет
Море
Огромную морскую хищницу выловили жители Приморского края. Улов оказался настолько большим, что по размерам не уступил моторной лодке.

В новых медиа появились фотографии огромной хищницы, которую, по данным очевидцев, вытащили из моря в Лазовском районе. Судя по всему, в бухте Кит водятся весьма крупные акулы, обладающие зубами внушительных размеров.

Рыбаки положили трофейную добычу около лодки, чтобы наглядно продемонстрировать «габариты» морской обитательницы.

В социальных сетях предположили, что на кадрах сельдевая акула. Однако комментаторы не исключают, что это может быть представительница опасного вида мако.

Фото: svodka25

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что любители морской охоты выловили акулу в бухте Зеркальная.

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