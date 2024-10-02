Жуть размером с лодку: гигантскую акулу поймали рыбаки в Приморье — фото

Posted 2 октября, 02:12
Published 2 октября, 02:12
Modified 2 октября, 02:14
Updated 2 октября, 02:14
В новых медиа появились фотографии огромной хищницы, которую, по данным очевидцев, вытащили из моря в Лазовском районе. Судя по всему, в бухте Кит водятся весьма крупные акулы, обладающие зубами внушительных размеров.
Рыбаки положили трофейную добычу около лодки, чтобы наглядно продемонстрировать «габариты» морской обитательницы.
В социальных сетях предположили, что на кадрах сельдевая акула. Однако комментаторы не исключают, что это может быть представительница опасного вида мако.
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