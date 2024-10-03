Чудо-водолазка за 80 000 не помогла беспринципному мошеннику сдать экзамен в Приморье

Posted 3 октября, 03:56
Published 3 октября, 03:56
Modified 3 октября, 03:58
Updated 3 октября, 03:58
Ранее судимый житель Владивостока пытался сдать теоретический экзамен по вождению при помощи специальных технических средств, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Сначала мужчина купил за 80 000 рублей водолазку, но не простую. Элемент гардероба оснащен встроенной гарнитурой Bluetooth и наушником.
«Он подключил специальное устройство к своему телефону и с помощью негласного, скрытого получения акустической информации в виде подсказок правильных ответов на экзаменационные билеты, предпринял попытку сдать экзамен на право управления транспортным средством в МЭО ГИБДД по Приморскому краю», — рассказали в надзорном ведомстве.
Правоохранители, которые принимали экзамен, пресекли незаконное деяние горожанина. На него возбудили уголовное дело за незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
«Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу», — отметили в прокуратуре.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что налетчики грабили грузовые поезда в Приморье.
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