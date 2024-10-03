vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября, 03:56

Published 3 октября, 03:56

Modified 3 октября, 03:58

Updated 3 октября, 03:58

Мужчина пытался сдать экзамен при помощи дорогостоящей водолазки во Владивостоке

Чудо-водолазка за 80 000 не помогла беспринципному мошеннику сдать экзамен в Приморье

3 октября 2024, 03:56
Фото: 1MI

Мужчина пытался сдать экзамен при помощи дорогостоящей водолазки во Владивостоке

Сюжет
ГИБДД
Житель Владивостока настолько хотел получить права, что решился на преступление. Он приобрел водолазку, которая должна была помочь ему сдать экзамен незаконным способом.

Ранее судимый житель Владивостока пытался сдать теоретический экзамен по вождению при помощи специальных технических средств, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Сначала мужчина купил за 80 000 рублей водолазку, но не простую. Элемент гардероба оснащен встроенной гарнитурой Bluetooth и наушником.

«Он подключил специальное устройство к своему телефону и с помощью негласного, скрытого получения акустической информации в виде подсказок правильных ответов на экзаменационные билеты, предпринял попытку сдать экзамен на право управления транспортным средством в МЭО ГИБДД по Приморскому краю», — рассказали в надзорном ведомстве.

Правоохранители, которые принимали экзамен, пресекли незаконное деяние горожанина. На него возбудили уголовное дело за незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

«Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу», — отметили в прокуратуре.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что налетчики грабили грузовые поезда в Приморье.

Обворовывали сети магазинов: налетчики 5 месяцев грабили грузовые поезда в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
И пистолет прихватил: грабитель обчистил более 10 квартир во ВладивостокеОбознались и избили не того? Прохожего приняли за закладчика в ПриморьеСорвал золотой кулон с шеи пенсионерки среди бела дня: вора поймали во Владивостоке
#Новости#ГИБДД#Владивосток#Уголовное дело#Прокуратура#Грабеж#Правоохранители#Преступления#Приморский край#Приморье#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика