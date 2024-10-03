vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября, 10:05

Published 3 октября, 10:05

Modified 3 октября, 11:15

Updated 3 октября, 11:15

Даже катера стоят в пробках во Владивостоке — фото

Даже катера стоят в пробках во Владивостоке — фото

3 октября 2024, 10:05
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Самолет
Жители Владивостока заметили в пробке прицеп с довольно большим катером.

В пробке перед железнодорожным переездом во Владивостоке застряла даже лодка. Плавсредство перевозили на автоприцепе, и затор не миновал даже его.

Увидеть огромный катер среди автомобилей всего в паре сотен метров от жилых домов удастся не каждый день. Некоторых горожан такое соседство в пробке очень удивило.

Фото: vostokmedia.com

Громада возвышалась над малолитражками и джипами довольно долго.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на трассе во Владивостоке заметили самолет.

Рожден летать, но не обязан: самолет заметили на трассе в Приморье — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Работают спасатели и медики: два авто слетело с дороги — подробности ДТП в ПриморьеНа пляж не добраться: ДТП заблокировало движение на популярный берег Приморья — фото«Это что, еще один концерт?»: небывалый ажиотаж в центре Владивостока — видео
#Новости#Общество#Владивосток#Жилые дома#Самолет#Пробка#Трасса#Лодка#Катер#Приморский край#Горожане
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика