Даже катера стоят в пробках во Владивостоке — фото

Posted 3 октября, 10:05
Published 3 октября, 10:05
Modified 3 октября, 11:15
Updated 3 октября, 11:15
В пробке перед железнодорожным переездом во Владивостоке застряла даже лодка. Плавсредство перевозили на автоприцепе, и затор не миновал даже его.
Увидеть огромный катер среди автомобилей всего в паре сотен метров от жилых домов удастся не каждый день. Некоторых горожан такое соседство в пробке очень удивило.
Громада возвышалась над малолитражками и джипами довольно долго.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на трассе во Владивостоке заметили самолет.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))