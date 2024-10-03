Демешин: Хабаровский краевой музыкальный театр будем восстанавливать

Posted 3 октября, 05:24
Published 3 октября, 05:24
Modified 3 октября, 05:27
Updated 3 октября, 05:27
По данным Главного управления МЧС по Хабаровскому краю, сообщение о возгорании в Краевом музыкальном театре поступило в 9:12 утра. Остановить распространение огня пожарным удалось в 12:22. Площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров. При тушении в здании произошёл взрыв 4-х газовых баллонов, огнём уничтожена обшивка здания, произошло частичное обрушение внутренних конструкций и кровли, также обрушилась наружная стена. В настоящее время огнеборцы продолжают свою работу — в ведомстве отметили, что она осложняется высокой пожарной нагрузкой и большим количеством горючих материалов и предметов интерьера.
Оперативный штаб по ликвидации пожара возглавил лично губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, который с самого утра находится на месте ЧП.
— Нашим огнеборцам предстоит ещё многое сделать, окончательно пролить все конструкции. После этого на месте ЧП начнут предметно разбираться правоохранительные органы, — прокомментировал губернатор.
Дмитрий Демешин сообщил, что вечером проведёт заседание оперативного штаба. Глава региона также сделал заявление о дальнейшей судьбе театра.
— Хабаровский краевой музыкальный театр будем восстанавливать. Сейчас прошу набраться терпения труппу театра, всех его работников, и, конечно, жителей края, которые болеют душой за наш музтеатр. Я поручил проверить, контролировались ли во время ремонта крыши противопожарная безопасность и другие аспекты. Это — предварительная версия возгорания, и во всем надо разобраться. Сегодня вечером проведу заседание оперштаба. Буду держать вас в курсе происходящего, — обратился Дмитрий Демешин к жителям края.
По информации МЧС, в момент возгорания в здании театра находились три человека, они эвакуировались до приезда пожарных. Двум мужчинам оказана помощь на месте, женщина доставлена в травмпункт.
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