Демешин: Хабаровский краевой музыкальный театр будем восстанавливать

По данным Главного управления МЧС по Хабаровскому краю, сообщение о возгорании в Краевом музыкальном театре поступило в 9:12 утра. Остановить распространение огня пожарным удалось в 12:22. Площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров. При тушении в здании произошёл взрыв 4-х газовых баллонов, огнём уничтожена обшивка здания, произошло частичное обрушение внутренних конструкций и кровли, также обрушилась наружная стена. В настоящее время огнеборцы продолжают свою работу — в ведомстве отметили, что она осложняется высокой пожарной нагрузкой и большим количеством горючих материалов и предметов интерьера.