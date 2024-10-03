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Posted 3 октября, 01:52

Published 3 октября, 01:52

Modified 3 октября, 04:51

Updated 3 октября, 04:51

Демешин прибыл на место возгорания музтеатра и лично возглавил оперативный штаб

Демешин прибыл на место возгорания музтеатра и лично возглавил оперативный штаб

3 октября 2024, 01:52
Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю
Утром 3 октября в Хабаровске произошло возгорание в здании Краевого музыкального театра. В тушении пожара задействованы 11 единиц техники, в том числе высотной, и более 50 пожарных.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по Хабаровскому краю, сообщение о возгорании поступило в 9:12 по хабаровскому времени 3 октября. Пожарные подразделения оперативно прибыли на место для борьбы с огнем.

— Проводится разведка помещений, организованы работы по локализации пожара. По предварительным данным его площадь составляет 1000 квадратных метров. Горит кровля, обшивка здания. Произошло обрушение внутренних конструкций, и кровли в части здания, — сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

В момент происшествия в театре находились три человека, они эвакуировались до прибытия пожарных.

На месте организован оперативный штаб по ликвидации пожара. Его возглавил губернатор Дмитрий Демешин.

— Прямо сейчас нахожусь возле краевого музыкального театра в Хабаровске. Создан оперштаб под моим руководством. Сейчас главное — окончательно ликвидировать горение, и я убедительно прошу не создавать помех нашим пожарным. Никто, к счастью, не пострадал. В причинах будем разбираться после того, как сотрудники МЧС закончат свою работу. — прокомментировал глава региона.
#Хабаровский край
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