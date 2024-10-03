До беды оставались секунды: дети устроили опасную прогулку во Владивостоке — видео

Posted 3 октября, 00:04
Published 3 октября, 00:04
Modified 3 октября, 00:06
Updated 3 октября, 00:06
В новых медиа распространяется видео, снятое случайными прохожими: на нем ребенок прогуливается по карнизу окна и возвращается в дом. На вопрос прохожих: «А взрослых дома никого нет?» ответа не последовало.
В ПДН отметили, что, как удалось выяснить, дети трёх, пяти и семи лет действительно дома были одни, мать оставила их без присмотра, подвергнув жизни малышей опасности. Инспекторы ПДН провели профилактическую беседу о недопущении подобных случаев.
— В отношении нарушительницы составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — подчеркнули в ПДН.
Матери малышей, возможно, придётся заплатить штраф, либо ей будет вынесено предупреждение.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что детские игры могут быть совсем не безопасны.
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