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Posted 3 октября, 00:04

Published 3 октября, 00:04

Modified 3 октября, 00:06

Updated 3 октября, 00:06

Маленькие дети гуляли по карнизу окна во Владивостоке

До беды оставались секунды: дети устроили опасную прогулку во Владивостоке — видео

3 октября 2024, 00:04
Фото: 1MI

Маленькие дети гуляли по карнизу окна во Владивостоке

Сюжет
Дети
Малышей трёх, пяти и семи лет во Владивостоке мать оставила одних и ушла по своим делам. Ребятня решила поиграть — и трагедии удалось избежать чудом.

В новых медиа распространяется видео, снятое случайными прохожими: на нем ребенок прогуливается по карнизу окна и возвращается в дом. На вопрос прохожих: «А взрослых дома никого нет?» ответа не последовало.

Видео: @gorod_vl.

В ПДН отметили, что, как удалось выяснить, дети трёх, пяти и семи лет действительно дома были одни, мать оставила их без присмотра, подвергнув жизни малышей опасности. Инспекторы ПДН провели профилактическую беседу о недопущении подобных случаев.

— В отношении нарушительницы составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — подчеркнули в ПДН.

Матери малышей, возможно, придётся заплатить штраф, либо ей будет вынесено предупреждение.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что детские игры могут быть совсем не безопасны.

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#Новости#Видео#Дети#Владивосток#Приморский край#Происшествия
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