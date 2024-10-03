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Posted 3 октября, 10:18

Published 3 октября, 10:18

Modified 3 октября, 10:20

Updated 3 октября, 10:20

Две девушки перевернулись на мопеде и переломали себе руки и ноги в Приморье

Две девушки перевернулись на мопеде и переломали себе руки и ноги в Приморье

3 октября 2024, 10:18
Фото: prim_police
Сюжет
Полиция
Во Владивостоке две молодые девушки получили серьезные травмы в ДТП на мопеде из-за несчастного случая. Выяснилось, что за рулем была девочка-подросток в состоянии опьянения.

Во Владивостоке две девушки получили серьезные травмы в результате аварии на мопеде.

По предварительным данным, 15-летняя девушка, управляющая мопедом «Ямаха», везла пассажирку в сторону Ракетной, потеряла контроль и перевернулась.

Вследствие ДТП пострадали водитель и 16-летняя пассажирка мопеда.

Фото: novosti_primorye25

Выявлено, что юная любительница мотоциклов находилась в состоянии алкогольного опьянения. В отношении несовершеннолетней составлен протокол по ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

По факту инцидента правоохранительные органы проводят проверку.

Известно, что одна из пострадавших получила перелом ноги, у другой девушки переломы рук и ног.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жуткой аварии в пригороде Владивостока.

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