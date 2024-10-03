Две девушки перевернулись на мопеде и переломали себе руки и ноги в Приморье

Posted 3 октября, 10:18
Published 3 октября, 10:18
Modified 3 октября, 10:20
Updated 3 октября, 10:20
Во Владивостоке две девушки получили серьезные травмы в результате аварии на мопеде.
По предварительным данным, 15-летняя девушка, управляющая мопедом «Ямаха», везла пассажирку в сторону Ракетной, потеряла контроль и перевернулась.
Вследствие ДТП пострадали водитель и 16-летняя пассажирка мопеда.
Выявлено, что юная любительница мотоциклов находилась в состоянии алкогольного опьянения. В отношении несовершеннолетней составлен протокол по ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».
По факту инцидента правоохранительные органы проводят проверку.
Известно, что одна из пострадавших получила перелом ноги, у другой девушки переломы рук и ног.
Ранее «Восток-Медиа» писало о жуткой аварии в пригороде Владивостока.
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