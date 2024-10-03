«Это что, еще один концерт?»: небывалый ажиотаж в центре Владивостока — видео

Posted 3 октября, 08:50
Published 3 октября, 08:50
Modified 3 октября, 08:52
Updated 3 октября, 08:52
Удивительно оживленная улица для буднего дня удивила жителей Владивостока. Некоторым показалось, что в городе может происходить ещё один концерт звезды.
Оказалось, что соревнования по спидвею, которые прошли на стадионе «Авангард», напомнили жителям Владивостока масштабный концерт. Ведущий комментирует происходящее так, что это слышно на всех ближайших улицах, вокруг стадиона множество машин и пробки на дорогах.
На самом деле, грохот моторов, запах керосина, скорость — всё это стало частью эпичного представления. Гонщики не просто мчатся по трассе, они исполняют настоящее шоу, захватывая всех своим мастерством и смелостью — так выглядит спидвей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о любителях погонять по загруженным улицам в Приморье.
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