«Это что, еще один концерт?»: небывалый ажиотаж в центре Владивостока — видео

Оказалось, что соревнования по спидвею, которые прошли на стадионе «Авангард», напомнили жителям Владивостока масштабный концерт. Ведущий комментирует происходящее так, что это слышно на всех ближайших улицах, вокруг стадиона множество машин и пробки на дорогах.