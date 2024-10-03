Хищницу без хвоста нашли в Приморском крае — видео (18+)

Posted 3 октября, 06:51
Published 3 октября, 06:51
Modified 3 октября, 06:53
Updated 3 октября, 06:53
На берегу Японского моря в Приморском крае нашли еще одну акулу. Случилось это в Находке, в районе залива Прогулочный. Там учащиеся Дальневосточного морского университета, занимавшиеся греблей, увидели хищную рыбу.
Встреча с акулой попала на видео. На кадрах видно, что у хищницу отсутствует часть хвоста. Возможно, что ранение она получила из-за удара винтом судна.
Ранее «Восток-Медиа» писало об огромной хищной рыбе размером с лодку, которую выловили рыбаки в Приморском крае, фото зубастой рыбины облетело соцсети.
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