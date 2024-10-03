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Posted 3 октября, 06:51

Published 3 октября, 06:51

Modified 3 октября, 06:53

Updated 3 октября, 06:53

Еще одну огромную хищную рыбу нашли в Приморском крае

Хищницу без хвоста нашли в Приморском крае — видео (18+)

3 октября 2024, 06:51
Фото: pxhere.com

Еще одну огромную хищную рыбу нашли в Приморском крае

Сюжет
Происшествие
На Китайском пляже в Приморье заметили акулу без части хвоста. Очевидцы предположили, что рыба могла пострадать от винта лодки.

На берегу Японского моря в Приморском крае нашли еще одну акулу. Случилось это в Находке, в районе залива Прогулочный. Там учащиеся Дальневосточного морского университета, занимавшиеся греблей, увидели хищную рыбу.

Встреча с акулой попала на видео. На кадрах видно, что у хищницу отсутствует часть хвоста. Возможно, что ранение она получила из-за удара винтом судна.

Видео: livadia_news.

Ранее «Восток-Медиа» писало об огромной хищной рыбе размером с лодку, которую выловили рыбаки в Приморском крае, фото зубастой рыбины облетело соцсети.

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