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Posted 3 октября, 11:30

Published 3 октября, 11:30

Modified 3 октября, 11:32

Updated 3 октября, 11:32

Картина дня в Приморье: крючки в мясе от догхантеров, мощный пожар и «го-лый му-жик»

Картина дня в Приморье: крючки в мясе от догхантеров, мощный пожар и «го-лый му-жик»

3 октября 2024, 11:30
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события четверга — в обзоре «Восток-Медиа»

Новая выходка догхантеров

Утренняя прогулка с питомцем выдалась беспокойной для жителя Владивостока. Ведь его собака могла серьезно пострадать.

Владельцы собак в страхе: догхантеры возобновили жестокую «охоту» во Владивостоке
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Пугающий пожар

Известие о пожаре, который фактически уничтожил здание музыкального театра в Хабаровске, потрясло театральную общественность Приморского края.

У друзей — большая беда: театральные круги Приморья сочувствуют коллегам Хабаровска
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Мужчина, который бросился на машину

Во Владивостоке в офис интернет-магазина заявился горожанин без одежды. Силовики рассказали о том, что ждет нарушителя порядка в ближайшее время.

Кто не залезет уже на машину — го-лый му-жик: история с продолжением во Владивостоке
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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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