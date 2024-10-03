Картина дня в Приморье: крючки в мясе от догхантеров, мощный пожар и «го-лый му-жик»

Posted 3 октября, 11:30
Published 3 октября, 11:30
Modified 3 октября, 11:32
Updated 3 октября, 11:32
Новая выходка догхантеров
Утренняя прогулка с питомцем выдалась беспокойной для жителя Владивостока. Ведь его собака могла серьезно пострадать.
Пугающий пожар
Известие о пожаре, который фактически уничтожил здание музыкального театра в Хабаровске, потрясло театральную общественность Приморского края.
Мужчина, который бросился на машину
Во Владивостоке в офис интернет-магазина заявился горожанин без одежды. Силовики рассказали о том, что ждет нарушителя порядка в ближайшее время.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))