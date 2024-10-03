Кто не залезет уже на машину — го-лый му-жик: история с продолжением во Владивостоке

Posted 3 октября, 00:11
Published 3 октября, 00:11
Modified 3 октября, 00:35
Updated 3 октября, 00:35
В один из пунктов выдачи товаров маркетплейса наведался голый мужчина. Силовики оперативно отреагировали на инцидент и начали разбираться в произошедшем.
В telegram-канале МВД появились подробности возмутительного случая. Нарушителем общественного порядка оказался 57-летний житель дальневосточной столицы.
«Мужчина передан в специализированное заведение для прохождения лечения», — отметили в пресс-службе полиции.
Приморцы отреагировали на сложившуюся ситуацию.
«На первом курсе нас тоже встречал голый мужчина около университета. Когда первый раз увидела его, бежала по лестнице на каблуках, как в последний раз. Потом выяснилось, что его то забирают лечиться, то возвращают. Местные посоветовали просто не обращать внимание. Но я все равно боялась и ходила через дальнюю дорогу, чтобы не встречаться с ним»;
«Я понимаю, что он болен. Но его действия могут навредить психике других людей. Вдруг он попадется на глаза ребенку, это же травма на всю жизнь».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как новомодные хобби влияют на неокрепшую психику детей в Приморском крае.
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