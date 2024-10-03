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Posted 3 октября, 00:11

Published 3 октября, 00:11

Modified 3 октября, 00:35

Updated 3 октября, 00:35

Выяснены новые детали случая с обнаженным мужчиной в пункте выдачи в Приморье

Кто не залезет уже на машину — го-лый му-жик: история с продолжением во Владивостоке

3 октября 2024, 00:11
Фото: 1MI

Выяснены новые детали случая с обнаженным мужчиной в пункте выдачи в Приморье

Сюжет
Дети
Во Владивостоке в офис интернет-магазина заявился горожанин без одежды. Силовики рассказали о том, что ждет нарушителя порядка в ближайшее время.

В один из пунктов выдачи товаров маркетплейса наведался голый мужчина. Силовики оперативно отреагировали на инцидент и начали разбираться в произошедшем.

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В telegram-канале МВД появились подробности возмутительного случая. Нарушителем общественного порядка оказался 57-летний житель дальневосточной столицы.

«Мужчина передан в специализированное заведение для прохождения лечения», — отметили в пресс-службе полиции.

Приморцы отреагировали на сложившуюся ситуацию.

«На первом курсе нас тоже встречал голый мужчина около университета. Когда первый раз увидела его, бежала по лестнице на каблуках, как в последний раз. Потом выяснилось, что его то забирают лечиться, то возвращают. Местные посоветовали просто не обращать внимание. Но я все равно боялась и ходила через дальнюю дорогу, чтобы не встречаться с ним»;
«Я понимаю, что он болен. Но его действия могут навредить психике других людей. Вдруг он попадется на глаза ребенку, это же травма на всю жизнь».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как новомодные хобби влияют на неокрепшую психику детей в Приморском крае.

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