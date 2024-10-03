Началось: во Владивостоке с улиц вывозят брошенные автомобили — видео

Еще один разукомплектованный автомобиль на Громова, 12 имеет хозяина, но тому до старого «железного коня» нет никакого дела. Владельцу давали месяц на устранение дефектов или на то, чтобы он увез со двора автохлам. Но собственник и пальцем не шевельнул. Ну что ж. Машину увезли на специальную стоянку. Хватится хозяин «ценного имущества» — пусть забирает со стоянки, предварительно заплатив за работу по эвакуации.