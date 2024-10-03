Началось: во Владивостоке с улиц вывозят брошенные автомобили — видео

Posted 3 октября, 07:03
Published 3 октября, 07:03
Modified 3 октября, 07:05
Updated 3 октября, 07:05
В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: городское предприятие «Содержание городских территорий» приступило к вывозу брошенных на улицах города автомобилей. Первыми «под раздачу» попали три авто — они годами ржавели и пылились у домов на Черняховского, 19, Громова, 12 и Адмирала Юмашева, 24. Юридическим основанием для этого послужило постановление от 7 июня 2024 года № 1457.
И формулировка «годами» — отнюдь не преувеличение. Разукомплектованный, страшный, как ночной кошмар, автомобиль стоял у дома на Черняховского, 19, по словам местных жителей, более 12 лет. Его аккуратно обходили, когда двор асфальтировали, он занимал парковочное место и был постоянной угрозой — в нем могли поселиться бомжи, его могли поджечь хулиганы… Жители дома были поистине счастливы, когда железный уродец покинул их двор навсегда.
Еще один разукомплектованный автомобиль на Громова, 12 имеет хозяина, но тому до старого «железного коня» нет никакого дела. Владельцу давали месяц на устранение дефектов или на то, чтобы он увез со двора автохлам. Но собственник и пальцем не шевельнул. Ну что ж. Машину увезли на специальную стоянку. Хватится хозяин «ценного имущества» — пусть забирает со стоянки, предварительно заплатив за работу по эвакуации.
— Для признания машины брошенной и разукомплектованной нужно, чтобы она попала как минимум под два критерия, — говорит заместитель главы администрации Дмитрий Свитайло. — Все они обозначены в постановлении администрации города от 7 июня 2024 года № 1457. Это наличие плотных следов загрязнений на лобовом и боковых стеклах, растительность, отсутствие государственных регистрационных знаков, спущенные колеса, неисправность замков дверей и беспрепятственный доступ в салон, сквозная коррозия элементов кузова более 10 кв. см.
В пресс-службе городской администрации подчеркнули: жители Владивостока активно сообщают о брошенных и бесхозных авто во дворах и на обочинах дорог в городе. Каждый случай проверяется. На заседание специально созданной комиссии, которая признает машины разукомплектованными, в прошлом месяце рассмотрели несколько десятков «претендентов на эвакуацию». Подходящими по критериям признали 14. Теперь от этого автохлама дворы города будут очищены.
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