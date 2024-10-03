Неадекват прыгнул на машину скорой помощи во Владивостоке — видео

Posted 3 октября, 04:45
Published 3 октября, 04:45
Modified 3 октября, 04:47
Updated 3 октября, 04:47
В дальневосточной столице горожанин в неадекватном состоянии бегал по проезжей части и бросался на автомобили. Более того, он громко кричал. Вероятно, приморец нуждался в специализированной помощи.
Стоит отметить, машина скорой оказалась в нужном месте и в нужное время. Сначала товарищ с голым торсом повис на транспорте с бригадой медиков, затем, по данным очевидцев, его все же госпитализировали.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина отправился на лечение после того, как явился нагишом в пункт выдачи товаров интернет-магазина.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))