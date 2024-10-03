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Posted 3 октября, 04:45

Published 3 октября, 04:45

Modified 3 октября, 04:47

Updated 3 октября, 04:47

Мужчина проехался на лобовом стекле скорой в Приморье

Неадекват прыгнул на машину скорой помощи во Владивостоке — видео

3 октября 2024, 04:45
Фото: vostokmedia.com

Мужчина проехался на лобовом стекле скорой в Приморье

Сюжет
Медицина
Громко кричащий приморец попал на камеру изумленных горожан во Владивостоке. Странный товарищ не только странно себя вел, но и проехался прямо на «лобовухе» автомобиля.

В дальневосточной столице горожанин в неадекватном состоянии бегал по проезжей части и бросался на автомобили. Более того, он громко кричал. Вероятно, приморец нуждался в специализированной помощи.

Стоит отметить, машина скорой оказалась в нужном месте и в нужное время. Сначала товарищ с голым торсом повис на транспорте с бригадой медиков, затем, по данным очевидцев, его все же госпитализировали.

Видео: vdk_tiger_vladivostok25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина отправился на лечение после того, как явился нагишом в пункт выдачи товаров интернет-магазина.

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