Ничего святого: двое подростков обчистили ящик для пожертвований в Приморье

Posted 3 октября, 02:45
Published 3 октября, 02:45
Modified 3 октября, 02:47
Updated 3 октября, 02:47
Двое жителей Арсеньева получили приговор за кражу пожертвований, которые были предназначены для нужд специальной военной операции.
Городской суд Арсеньева вынес решение по делу против молодых людей, которые признали свою вину в совершении преступления. Им представлено обвинение по статье УК РФ о краже чужого имущества по предварительному сговору.
В ходе судебного процесса удалось установить, что в октябре 2023 года двое несовершеннолетних похитили контейнер с деньгами на сумму 2 300 рублей из магазина в Арсеньеве. Средства предназначались для закупки батареек для участников СВО.
Исходя из позиции прокурора, суд признал их виновными и назначил одному из них наказание в виде 2 лет 6 месяцев заключения в колонии-поселении, а другому — 120 часов обязательных работ.
Приговор еще не является окончательным.
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