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Posted 3 октября, 02:45

Published 3 октября, 02:45

Modified 3 октября, 02:47

Updated 3 октября, 02:47

Два молодых человека украли содержимое ящика для пожертвований в Приморском крае

Ничего святого: двое подростков обчистили ящик для пожертвований в Приморье

3 октября 2024, 02:45
Фото: 1MI

Два молодых человека украли содержимое ящика для пожертвований в Приморском крае

Сюжет
Суд
Двое несовершеннолетних украли пожертвования из специального ящика, который разместили в магазине в Арсеньеве. Юных жителей Приморья признали виновными, одному из них грозит срок.

Двое жителей Арсеньева получили приговор за кражу пожертвований, которые были предназначены для нужд специальной военной операции.

Городской суд Арсеньева вынес решение по делу против молодых людей, которые признали свою вину в совершении преступления. Им представлено обвинение по статье УК РФ о краже чужого имущества по предварительному сговору.

В ходе судебного процесса удалось установить, что в октябре 2023 года двое несовершеннолетних похитили контейнер с деньгами на сумму 2 300 рублей из магазина в Арсеньеве. Средства предназначались для закупки батареек для участников СВО.

Исходя из позиции прокурора, суд признал их виновными и назначил одному из них наказание в виде 2 лет 6 месяцев заключения в колонии-поселении, а другому — 120 часов обязательных работ.

Приговор еще не является окончательным.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как кибермошенники украли у жителей Приморья 1,4 миллиарда рублей.

Опасные «психологи»: как кибермошенники украли 1,4 млрд рублей у жителей Приморья?
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