Ничего святого: двое подростков обчистили ящик для пожертвований в Приморье

Двое жителей Арсеньева получили приговор за кражу пожертвований, которые были предназначены для нужд специальной военной операции.



Городской суд Арсеньева вынес решение по делу против молодых людей, которые признали свою вину в совершении преступления. Им представлено обвинение по статье УК РФ о краже чужого имущества по предварительному сговору.



В ходе судебного процесса удалось установить, что в октябре 2023 года двое несовершеннолетних похитили контейнер с деньгами на сумму 2 300 рублей из магазина в Арсеньеве. Средства предназначались для закупки батареек для участников СВО.



Исходя из позиции прокурора, суд признал их виновными и назначил одному из них наказание в виде 2 лет 6 месяцев заключения в колонии-поселении, а другому — 120 часов обязательных работ.



Приговор еще не является окончательным.



Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как кибермошенники украли у жителей Приморья 1,4 миллиарда рублей.