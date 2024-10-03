Он просто лежал на дороге: многодетный отец в Приморском крае отдыхает, где хочет

Posted 3 октября, 05:32
Published 3 октября, 05:32
Modified 3 октября, 05:34
Updated 3 октября, 05:34
Сихотэ-Алиньский заповедник в своём официальном telegram-канале поделился видео, которое на одной из дорог недалеко от посёлка Терней снял местный житель.
— И ничего особенного — просто тигр отдыхает на дороге, — с улыбкой прокомментировали съемку специалисты заповедника.
Кстати, сотрудники уже идентифицировали, что за полосатая кошка отдыхала, где вздумается. Точнее, не кошка, а котик — крупный, но все же.
— Это взрослый самец Т-75, он обитает на территории заповедника с 2017 года. По оценкам сотрудников научного отдела, ему сейчас 9-10 лет, — рассказали в заповеднике.
Там же отметили, что т-75 — отец семейства. В его владениях живёт тигрица Принцесса, с которой Т-75 заводил тигрят уже дважды.
— Мы рады наблюдать за нашими долгожителями. Встреча с тигром Т-75 произошла за пределами заповедника, что не удивительно — его индивидуальный участок расположен как в границах особо охраняемой территории, так и за ее пределами. Т-75 — здоровый самец, который чувствует себя уверенно на своей территории, не проявляет агрессии и спокойно ведет себя в подобных ситуациях, — прокомментировала директор Сихотэ-Алинского заповедника Светлана Сутырина.
Отметим, что автор снятого видео вёл себя правильно: не кричал умилительно «кис-кис», не предлагал хищнику колбаски и не пытался прогнать или как-то иначе взаимодействовать с животным.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как тигры заполонили Владивосток.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))