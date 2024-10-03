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Posted 3 октября, 05:32

Published 3 октября, 05:32

Modified 3 октября, 05:34

Updated 3 октября, 05:34

Необычная встреча на дороге произошла в глубинке Приморского края

Он просто лежал на дороге: многодетный отец в Приморском крае отдыхает, где хочет

3 октября 2024, 05:32
Фото: vostokmedia.com

Необычная встреча на дороге произошла в глубинке Приморского края

Сюжет
Тигр
Он лежал на дороге, прямо посередине, и было ему спокойно и комфортно. А что такого? Он — хозяин здешних мест и имеет право отдохнуть там, где ему хочется. Желаете поспорить? Подойдите ближе. Ну что же вы, не решаетесь спорить с амбой? То-то.

Сихотэ-Алиньский заповедник в своём официальном telegram-канале поделился видео, которое на одной из дорог недалеко от посёлка Терней снял местный житель.

— И ничего особенного — просто тигр отдыхает на дороге, — с улыбкой прокомментировали съемку специалисты заповедника.

Кстати, сотрудники уже идентифицировали, что за полосатая кошка отдыхала, где вздумается. Точнее, не кошка, а котик — крупный, но все же.

— Это взрослый самец Т-75, он обитает на территории заповедника с 2017 года. По оценкам сотрудников научного отдела, ему сейчас 9-10 лет, — рассказали в заповеднике.

Видео: sikhote_aline.

Там же отметили, что т-75 — отец семейства. В его владениях живёт тигрица Принцесса, с которой Т-75 заводил тигрят уже дважды.

— Мы рады наблюдать за нашими долгожителями. Встреча с тигром Т-75 произошла за пределами заповедника, что не удивительно — его индивидуальный участок расположен как в границах особо охраняемой территории, так и за ее пределами. Т-75 — здоровый самец, который чувствует себя уверенно на своей территории, не проявляет агрессии и спокойно ведет себя в подобных ситуациях, — прокомментировала директор Сихотэ-Алинского заповедника Светлана Сутырина.

Отметим, что автор снятого видео вёл себя правильно: не кричал умилительно «кис-кис», не предлагал хищнику колбаски и не пытался прогнать или как-то иначе взаимодействовать с животным.

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#Новости#Видео#Владивосток#Тигр#Приморский край#Приморье#Происшествия
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