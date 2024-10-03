Отец угрожал сыну убийством во Владивостоке? Разбирается полиция

Posted 3 октября, 10:58
Published 3 октября, 10:58
Modified 3 октября, 11:00
Updated 3 октября, 11:00
Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийства. Следователь возбудил уголовное дело по части 1 статьи 119 Уголовного Кодекса России, которая касается угрозы убийством или причинения серьезных повреждений здоровью.
Ранее местный житель сообщил в дежурную часть полицейского управления города о том, что его отец угрожает ему, держа в руках пневматический пистолет.
Прибывшие на место сотрудники патрульной службы полиции задержали 52-летнего мужчину, который ранее не имел судимостей, и передали его в полицейский участок для дальнейшего разбирательства.
Никто не пострадал в результате инцидента. Пневматический пистолет был изъят и отправлен на экспертизу.
Расследование дела продолжается. За нарушение данной статьи закона предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что отец угрожал сыну оружием.
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