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Posted 3 октября, 10:58

Published 3 октября, 10:58

Modified 3 октября, 11:00

Updated 3 октября, 11:00

Отец угрожал сыну убийством во Владивостоке? Разбирается полиция

Отец угрожал сыну убийством во Владивостоке? Разбирается полиция

3 октября 2024, 10:58
Фото: 1MI
Сюжет
Уголовное дело
Во Владивостоке отец угрожал сыну травматическим пистолетом. Парень обратился в органы, полиция начала расследование.

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийства. Следователь возбудил уголовное дело по части 1 статьи 119 Уголовного Кодекса России, которая касается угрозы убийством или причинения серьезных повреждений здоровью.

Ранее местный житель сообщил в дежурную часть полицейского управления города о том, что его отец угрожает ему, держа в руках пневматический пистолет.

Прибывшие на место сотрудники патрульной службы полиции задержали 52-летнего мужчину, который ранее не имел судимостей, и передали его в полицейский участок для дальнейшего разбирательства.

Никто не пострадал в результате инцидента. Пневматический пистолет был изъят и отправлен на экспертизу.

Расследование дела продолжается. За нарушение данной статьи закона предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что отец угрожал сыну оружием.

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